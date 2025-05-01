▲鳳山3國小空間不足、運動場年久失修，民代奔走爭取經費改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為改善高雄市鳳山區校園設施、優化學生學習環境，立法委員陳菁徽與高雄市議員李雅靜於今（1）日聯合邀請教育部國民及學前教育署署長彭富源、高雄市教育局局長吳立森，前往鳳山區中山國小、文德國小及南成國小實地勘查校園建設需求，深入了解師生與校方意見，並積極爭取中央與市府資源，推動各校基礎設施升級。

此次考察首站來到文德國小，該校長期受限於空間不足，缺乏可供多元教學與大型集會使用的場地，校方因此積極規劃興建「多功能活動中心暨共讀站」，預計結合閱讀、體育、藝文等功能，提供師生更多元的學習與活動空間。

值得一提的是，這項建設案由李雅靜議員多年來持續奔走、極力爭取，終於在各界支持下正式獲得核定興建，總經費預估約為新台幣6千萬元，將為文德國小帶來嶄新且實用的教學與社區空間。

今日會勘現場，陳菁徽與議員李雅靜更進一步向國教署長彭富源爭取充實多功能活動中心內部硬體設備，獲得彭署長大力支持，當場宣布加碼補助近900萬元經費，可望用於設備添購與空間優化，讓這座多功能場館在完工後能更具實用性與完整性。

▲▼鳳山3國小空間不足、運動場年久失修，民代奔走爭取經費改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜表示，她自104年來不斷向中央及市府反映文德國小空間不足、教學受限等問題，歷經10年的奔走與協調，終於爭取成功。

「這是一場長期的堅持，感謝校方的積極配合、中央與市府的支持，也要感謝所有關心文德國小發展的家長與社區夥伴，這份成果是我們大家共同努力的結果。」李雅靜強調，未來的多功能中心將成為結合教學、閱讀、演出與社區使用的多元空間，真正實踐資源共享與教育公平。

隨後一行人前往中山國小，校方指出校內運動場年久失修，地面凹凸不平且排水不良，不僅影響學生體育課程品質，也增加安全風險。

陳菁徽表示，運動場是學童每日活動的重要空間，安全與品質絕對不能妥協。」她並當場向國教署與教育局提出建議，盼能儘速啟動整建規劃並協助爭取經費投入，改善學童學習與運動環境。

最後一站來到南成國小，校方提出運動場周邊連鎖磚因年久失修，地面破損嚴重，經常導致學生絆倒受傷。李雅靜表示，校園安全無小事，盼國教署能針對學校所提的具體整修計畫提供技術指導與資源協助，儘早完成改善工程。

陳菁徽則指出，她將持續與地方議員及市府密切合作，積極追蹤各校建設進度，確保規劃案落實執行，真正解決基層教育現場的痛點。

本次考察吸引多位家長及地方代表到場參與，現場氣氛熱絡，反映出社區對教育建設的高度關注與期待。陳菁徽與李雅靜皆表示，將持續為鳳山區爭取更多教育資源，打造安全、現代且具未來性的學習環境，讓孩子們在優質空間中快樂學習、健康成長。