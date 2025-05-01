　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳研究揭4大戀愛模式　慾望型戀人每周愛愛10次、生活品質最高

▲▼ 男女,情侶,夫婦,求婚,約會,愛情,老公,老婆,男友,女友。（圖／CFP）

▲研究歸納出4種戀人模式與性愛習慣。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲國立大學（ANU）一項研究調查809名15歲至25歲年輕人的戀愛生活，歸納出4種戀人模式與性愛習慣，分別是溫和型、適度型、熱戀型、慾望主導型。

每日郵報、哈芬登郵報等報導，這項研究被刊登在《性格與個體差異》（Personality and Individual Differences）期刊，研究小組招募809名受訪者進行調查，並評估戀愛強度、癡迷程度、承諾、性生活頻率，同時也了解這群人的飲酒習慣、是否危險駕駛、是否服用抗憂鬱藥物。

依據研究結果，受訪者可分為4大類型：

1.溫和型戀人（Mild lovers）
占總數約20%，每周平均發生2次性行為，戀愛次數最多，但每次談戀愛的時間最短，戀愛滿意度最低，性格內向，男性較多（約59%），不太可能在戀愛關係正式確定之前就墜入愛河。

2.適度型戀人（Moderate lovers）
占總數約41%，每周平均發生2.5次性行為，戀愛強度與癡迷程度較低，不過承諾感高，男性較多（約57.7%）。這類人生育孩子的可能性最低，也是最不可能服用抗憂鬱藥物的族群。

3.熱戀型戀人（Intense lovers）
占總數約29%，每周平均發生3次性行為。這類人在正式戀愛關係開始之前就墜入愛河的比例（28.57%）最高，單戀比例較低，關係滿意度最高，女性較多（約60%），在危險駕駛、飲酒、吸毒、吸菸等行為的比例最低。

4.慾望主導型戀人（Libidinous lovers）
占總數約9.6%，每周平均發生10次性行為，戀愛時間最長，戀愛強度與癡迷程度較高，承諾感也高，性生活頻率極高，生活品質最高，男性較多，最少感到焦慮、擔憂或是沮喪。

研究人員認為，這項研究的發現顯示出浪漫愛情存在差異，這也是演化不可或缺的要素，可能代表不同群體在擇偶、求愛、性行為與配對關係的建立上採取不同策略。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范瑋琪曾邀張韶涵加入S幫！「入會唯一標準」曝：沒符合就不聯絡
快訊／砂石車駕駛下車　遭22歲女騎士輾爆頭慘死
快訊／貴婦奈奈抵達北檢了！　素顏上銬接受複訊
Makiyo提證據宣戰！爆「司機出國」家屬喊告　她反擊：弄清
快訊／衝突升級！印度關閉領空　禁巴基斯坦航空和軍機進入
快訊／湖人1勝4敗遭淘汰！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戒嚴涉內亂罪　尹錫悅再添1條「濫用職權」罪嫌！韓檢追加起訴

澳研究揭4大戀愛模式　慾望型戀人每周愛愛10次、生活品質最高

衝突升級！印度關閉領空　23日前禁巴基斯坦航空和軍機進入

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！渾圓雙乳全露　紐約民眾暴動

MLB恐怖意外！球迷「6.4m看台墜地」重摔命危　球員跪地祈禱

點名日韓印度！川普稱有「可能的貿易協議」　親揭談判失敗下場

川普上任後「說謊超過100次」！　CNN一一條列狠打臉

怒轟全球最會剝削！　川普嗆：很多中國貨「美國不需要」

「美烏礦產協議」條款一次看　無安全保證、資源全歸烏克蘭所有

川普：加拿大總理卡尼將訪白宮

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

戒嚴涉內亂罪　尹錫悅再添1條「濫用職權」罪嫌！韓檢追加起訴

澳研究揭4大戀愛模式　慾望型戀人每周愛愛10次、生活品質最高

衝突升級！印度關閉領空　23日前禁巴基斯坦航空和軍機進入

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！渾圓雙乳全露　紐約民眾暴動

MLB恐怖意外！球迷「6.4m看台墜地」重摔命危　球員跪地祈禱

點名日韓印度！川普稱有「可能的貿易協議」　親揭談判失敗下場

川普上任後「說謊超過100次」！　CNN一一條列狠打臉

怒轟全球最會剝削！　川普嗆：很多中國貨「美國不需要」

「美烏礦產協議」條款一次看　無安全保證、資源全歸烏克蘭所有

川普：加拿大總理卡尼將訪白宮

12生肖5月職場、愛情、工作運勢出爐！屬牛迎財富大豐收

北市貴族私校畢典驚傳校園暴力　小一女童慘遭2學長壓牆又揍臉

黃建賓回應罷免行動　民進黨搞鬥爭才會想起台東

台東雲南路3棟火警！林姓男子疑涉縱火遭警方拘提到案

惡男誆26萬債務毆打被害人　逼領10萬再簽立本票下場曝

大武警分局三日交通大執法　取締違規118件展現成效

從東部點燃罷免戰火！　黃建賓罷免案台東交件達標

戒嚴涉內亂罪　尹錫悅再添1條「濫用職權」罪嫌！韓檢追加起訴

燃燒生命工作！台中OL胃痛2個月暴瘦5公斤　竟是潰瘍嚴重腸阻塞

澳研究揭4大戀愛模式　慾望型戀人每周愛愛10次、生活品質最高

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

國際熱門新聞

鋼鐵大王被撕票　嫌犯：郭從願兒子是主謀

以色列國家緊急狀態　野火爆發向多國求援

二手衣沒洗直接穿　恐怖顆粒爬滿臉

13歲男童罹癌亡「遺體只能放家中」　母親淚揭荒謬過程

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！網暴動

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

MLB恐怖意外　球迷墜6.4m看台命危

快訊／美國宣布與烏克蘭簽署礦產協議

印度關閉領空！禁巴基斯坦航空和軍機進入

美首季GDP萎縮　美股四大指數震盪

路透：中國已訂出免徵125%關稅美國商品清單　悄悄通知美企

日本鬧米荒！政府宣布釋出儲備米

巴基斯坦：印度最快24小時動武

美中貿易戰疑釋降溫訊號　川普：會與習近平對話

更多熱門

相關新聞

中國留學生殺害女室友！遺體塞在工具箱

中國留學生殺害女室友！遺體塞在工具箱

澳洲一名中國女留學生顏瓊（音譯：Qiong Yan），遭疑似室友趙陽（音譯：Yang Zhao）殺害後藏屍於住處陽台的工具箱中，直至約10個月後才被警方發現。死者母親嚴女出庭作證表示，女兒生前每天透過微信報平安，「她每天都會說她很安全」。

全球軍費狂飆至88兆元　台灣排第23

全球軍費狂飆至88兆元　台灣排第23

少女在家滑手機「被雷擊中」嚇：四處爆炸

少女在家滑手機「被雷擊中」嚇：四處爆炸

全家出遊被800公斤數枝砸中　邊牧捨身救2歲童

全家出遊被800公斤數枝砸中　邊牧捨身救2歲童

狙殺700隻無尾熊　澳政府惹眾怒

狙殺700隻無尾熊　澳政府惹眾怒

關鍵字：

戀愛性行為紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

快訊／IDF戰機空中火焰彈意外擊發　空軍火速派員調查

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面