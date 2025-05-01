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打造全國最優EMS！台大雲林分院副院長江文莒獲傑出研究獎

▲台大醫院雲林分院副院長江文莒教授獲頒113年度國家科學及技術委員會「傑出研究獎」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大醫院雲林分院副院長江文莒教授獲頒113年度國家科學及技術委員會「傑出研究獎」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大醫院雲林分院副院長江文莒教授，繼獲亞洲緊急醫療救護學會終身成就獎後，4月29日再傳捷報，獲頒113年度國家科學及技術委員會「傑出研究獎」，表彰其於緊急醫療救護（Emergency Medical Services, EMS）領域長年耕耘的卓越研究成果與實務推動貢獻。

江文莒副院長同時擔任臺大醫學院急診醫學科臨床教授，近年團隊研究成果已發表EMS相關論文逾百篇，其中更有三十餘篇是具高影響力的SCI期刊。自2014年起，在國科會計畫支持下，團隊展開國內首創、亞洲先驅的BLS（基本救命術）與ALS（高級救命術）到院前救護隨機對照臨床試驗，不僅成為亞洲各國效法的典範，更是相關醫學指引與政策制定的重要基石。

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在實務推廣方面，江副院長於台大雲林分院任職期間，攜手雲林縣政府優化縣內緊急救護流程與資源整合，提升偏鄉地區醫療的可近性與救援時效。與雲林縣消防、衛生端通力合作攜手打造「醫消聯防」合作模式，串聯院前與院後的黃金救護鏈結，榮獲2023年天下雜誌「城市治理卓越獎」首獎肯定；2024年起，協助非洲索馬利蘭從無到有建立在地化的EMS系統，積極將臺灣經驗拓展至國際。

江文莒表示，急診醫學是「沒有明星的專科」，從事到院前緊急醫療的 EMS 人員更是無名英雄的舞台。他深信「 It takes a system to save a life！救人一命，是整個系統的功」，因此團隊的價值遠勝於個人成就。江文莒指出，EMS的核心在於系統設計與跨領域協作，而非單一技術突破，團隊始終秉持開放共享的精神，將高品質的研究成果毫無保留地與全國EMS執行者與研究者分享。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，江文莒副院長展現出卓越的研究精神與系統性思維，為急診醫學領域注入全新動能，此次獲獎更展現分院推動「學術與服務並重、偏鄉與世界接軌」的願景。未來，分院將持續支持醫師深耕在地、鏈結國際，於臨床第一線實踐研究成果回饋社會，建構永續且具韌性的公共醫療與健康照護網絡。

江副院長座右銘「眼望群星，腳踏實地。 Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.」。這句話不僅反映了他追求卓越目標的志向，更展現他腳踏實地、致力於優化臺灣緊急醫療系統的堅定信念。

 

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