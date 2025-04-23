康橋西洋劍高手重傷學生醒了「已會點頭」　彰基讚師生處置得宜

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校學生進行「單車環島成年禮」，昨（22日）在彰化遭轎車逆向撞擊造成7名學生受傷，傷勢最嚴重的顏姓學生，是學校西洋劍雙料冠軍，被撞後昏迷指數3，在彰基積極救治下今天進步到8分，令人振奮的消息傳來，稍早男孩已清醒，睜開眼睛，對說話也能點頭致意，下午院方將應家屬要求，將顏轉送台大醫院就近照顧。

▲彰基醫院張尚文醫師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲顏姓學生轉院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

校方今（23日）表示，活動本身有投保，董事會也同意，除保險外，會盡可能協助負擔相關醫療費用，未來校方也會給予受傷學生在課業給予最大協助與彈性空間。至於顏姓學生昨天開刀診治後，目前生命徵象穩定，昏迷指數已經進步好轉，從3分進步到8分，家屬準備將孩子轉院到台大總院就診，方便就近照顧。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

下午1點左右，顏姓學生在彰基轉院移動過程中，已經睜開眼睛，對外人談話也能清楚的點頭，令院方相當振奮，他能從嚴重傷勢中逐漸康復，院方大讚，關鍵在於意外發生當下的即時救援，在場的師長與同學反應迅速，立即為他進行止血與傷口包紮，為後續救治爭取了寶貴時間。隨後趕到的消防救護人員及醫療團隊接續專業急救處置，形成完整的救命鏈。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）