白沙屯媽祖進香估逾32萬香燈腳湧入　北港警擴大交管與接駁服務

▲北港分局為因應白沙屯媽祖進香活動，規劃道路管制。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

白沙屯媽祖徒步進香活動今年報名信徒人數已突破32萬9千人，預計5月3日抵達北港鎮時，總人數將超過34萬人，而鑾轎所經沿線及周邊道路將湧入大量人車。雲林縣警察局北港分局為為因應，規劃多項交通疏導與安全維護措施，並同步啟動防踩踏、防竊盜、防詐騙三防宣導，以確保活動順利進行與民眾安全。

▲北港分局為因應白沙屯媽祖進香活動，規劃北上建議路徑。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動期間交通管制措施：

一、管制區禁止車輛進入「5月3日6時起至24時止，北港市區劃定為管制區，禁止車輛進入。16時起視交通狀況縮小管制範圍至朝天宮周邊區域。民眾請依員警指揮，將車輛停放於外圍停車場，再步行前往參香」。

二、管制範圍

北港市區管制範圍「北至一四五線及北港特一號道路，西至民樂路與文仁路，南至一六四線，東至河堤道路與產業道路灣內段」；朝天宮周邊管制範圍「北至民有路，西至華南路，南至一六四線，東至河堤道路」。

三、全時段交通管制「北港大橋由嘉義往北港方向須改道左轉西引道，往義民路與東引道方向只出不進。光復五路雙向禁止車輛通行」。

▲北港分局為因應白沙屯媽祖進香活動，規劃南下建議路徑。（圖／記者游瓊華翻攝）

四、替代道路路線

南下車流改道路線一「台一九線入轄後右轉特一號道路，左轉民樂路，右轉文仁路，通往媽祖大橋 」 ；路線二「雲一四五線由臺78線元長段東行至國一斗南交流道南下」。 北上車流改道路線一「北港大橋入轄後左轉西引道，接一六四線，右轉文仁路，左轉大同路或民樂路，往好收方向」；

路線二「媽祖大橋入轄後直行文仁路，左轉民樂路，往好收方向 」。

▲北港分局為因應白沙屯媽祖進香活動，規劃停車指南。（圖／記者游瓊華翻攝）

五、停車資訊指引

自嘉義方向北上者，建議停放於嘉義縣水仙宮停車場（約二百五十格，從一五九線進入），或堤外停車場（約一千三百格，從北港大橋北上外側車道右轉東引道入場），亦可停放於一六四線白色路面邊線以外。

自元長、土庫方向南下者，建議停放於媽祖醫院及重劃區停車場（約五百格，從一四五線進入），或台一九線、一四五線北港特一號道路以北之白色路面邊線以外。

六、禁止路邊停車路段「民生路至中正路路口之華南路兩側」、「民生路一號至太平路十八巷之河堤道路東側」、「文仁路至北港特一號道路路口之民樂路兩側」

七、免費接駁車服務，北港鎮公所與雲林縣政府合作，特別提供北港至嘉義高鐵站免費接駁車，服務時間為5月3日12時30分至21時，每15分鐘一班。民眾可至一九一一好庫文化園區停車場候車搭乘，無須收取任何費用。

▲北港分局為因應白沙屯媽祖進香活動，規劃候車停站點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲因應白沙屯媽祖進香活動，縣府規劃接駁車。（圖／記者游瓊華翻攝）