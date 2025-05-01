成績普通也能上國立大學　2學生靠基隆資源重寫升學劇本

▲會考9.6分到國立大學！基隆學子用多元歷程逆轉升學困境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

當學生步入中學階段，未來的方向也逐漸明朗：是選擇普通高中，還是投入技職教育？本周「基隆Podcast」邀請海大附中白哲宇與德育護理健康學院黃雅萍兩位同學，分享他們如何突破「成績不理想」與「家庭不支持升學」的困境，善用學校與基隆市的資源，一步步建立起完整的學習歷程，成功逆轉人生。

白哲宇坦言，國中會考僅有9.6分，英文為C等級，「成績真的不理想」。但他選擇以多元學習歷程作為升學策略，積極考取證照，參與市政與公共事務，最終透過「特殊選才」錄取國立臺灣海洋大學海洋環境資訊系。他在學期間考取四張證照（工業電子、硬體裝修、軟體應用丙級、救護技術），並主動參與公共事務。擔任基隆市兒少代表期間，他注意到八堵國小周邊砂石車頻繁出入的問題，便邀集市府官員現地勘查，提出改善建議，並參與市政會議，爭取打造安全的上學路線。

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他也參與救國團青年諮詢委員會與青年節籌備委員會，對淨灘、捐血等公益活動駕輕就熟。進入海大附中第一年即當選學生會會長，召集並主持各類校內會議，多次代表學校參加教育部領導培訓營。今年更榮獲「基隆市優秀青年」的肯定。哲宇表示：「這些經驗讓我快速成長，也成為我升大學時的亮點。若不是學校主動提供這些資訊，我根本不會知道有這麼多機會。」

▲基隆市副發言人余治明（左）、德育護理健康學院黃雅萍（中）、海大附中白哲宇（右）。

來自基層家庭的黃雅萍，南榮國中畢業後原本面臨家人希望她直接就業的壓力，但她堅持升學。進入德育學院後，靠著學貸與課後半工半讀維持基本經濟。憑藉在班上的前段表現，她不僅獲得獎學金，也成為老師的得力助手，協助輔導學弟妹。她深有感觸地說：「原來認真學習真的可以改變命運。」

談及技職教育的挑戰，雅萍回憶：「專一就要進大體實驗室，看器官、摸血管，不是每個人都撐得下來。」儘管過程艱辛，她仍堅持完成所有課業與實習，離成為專業護理師只差一步。她強調，在地就學不僅省下通勤時間與生活費，更能在熟悉的環境中建立起良好的人際與學習支持系統。

她提醒學弟妹：「在基隆讀書有很多優勢：交通方便、物價較低、同學熟悉壓力較小、老師能給予更多關注，還有各種在地獎學金可以申請。」哲宇則補充：「功課好的同學可以走繁星進入頂尖大學；課業稍弱的，也能善用市府資源與特殊選才，找到屬於自己的出路。」

主持人余治明指出，為培育在地人才，德育學院與基隆長庚醫院合作辦理護理人才培育計畫，提供獎助學金，並鼓勵學生畢業後加入長庚醫療體系，實現百分百就業。而海大附中則結合本市海洋產業特色，培育學生技職專業，積極輔導職業證照檢定，並與陽明、萬海、長榮等海運公司合作徵才，為學生打造未來職涯藍圖。航海科與輪機科學生更有機會搭乘實習船遠赴日本，學以致用、拓展視野。