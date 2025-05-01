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用愛鋪更生路！基隆看守所母親節懇親　收容人親製禮物謝親恩

▲基隆看守所母親節懇親 收容人親製禮物謝親恩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲收容人淚擁家人！基隆看守所母親節懇親用愛鋪就更生路。（圖／法務部矯正署基隆看守所提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

法務部矯正署基隆看守所於4月30日母親節前夕，攜手基隆市毒防中心及利伯他茲教育基金會，舉辦溫馨感人的「母親節懇親活動」。本次活動共計45名收容人與80名家屬參與，透過多元互動設計，讓收容人得以實際行動表達對家人的思念與感恩。

活動現場洋溢溫馨氛圍，收容人親手繪製感恩卡片，並與家屬共同完成康乃馨花束製作。當收容人將滿載心意的作品親手交給家人時，不少家屬感動落淚。特別安排的「枕邊細語」說故事環節，讓無法陪伴子女的收容父親們，透過影像記錄參與孩子成長過程，以最溫柔的方式維繫親情。

▲基隆看守所母親節懇親 收容人親製禮物謝親恩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆看守所溫瑞祥所長致詞。

參與活動的收容人小林（化名）表示：「這次活動讓我深刻體會到家人的重要性，也找到了未來努力的方向。」許多家屬也對看守所的用心安排表達感謝，認為活動有效增進了親子關係。

為強化法治觀念，活動特別安排政風主任進行「打詐新四法」宣導，提升與會者識詐防詐能力。基隆市毒防中心個管師及基金會輔導員也現場提供諮詢服務，透過專業解說加強毒品危害認知，並建立後續輔導機制。

▲基隆看守所母親節懇親 收容人親製禮物謝親恩。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆看守所溫瑞祥所長表示，「本次活動結合情感表達、法治教育與實作體驗，展現矯正機關在教化工作與家庭重建上的創新作為。我們希望透過這些具體行動，幫助收容人重新連結家庭，激發向善動力，為更生之路奠定基礎。」

這場充滿溫情與意義的懇親活動，不僅讓收容人與家屬共度難忘時光，更展現司法矯正體系柔性教化的一面，為收容人鋪就一條充滿希望的更生之路。

▲基隆看守所母親節懇親 收容人親製禮物謝親恩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆看守所母親節懇親 收容人親製禮物謝親恩。（圖／記者郭世賢翻攝）

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