嘉義縣中小學生跳繩比賽　菁英雲集熱鬧展開

▲ 嘉義縣中小學學生健康操、跳繩比賽 展現活力創意 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中小學學生健康操及跳繩比賽，4月29日到30日在中埔鄉和興國小活力展開，包括跳繩和健身操兩項比賽，各校菁英盡出、熱力四射，讓評審們舉起大拇指稱讚學校教學進步，提升體能和身心健康，為將來奠定可期待的基礎。

本次賽事組別除採用教育部頒九年一貫各階段健身操教材，區分原動作、原音樂、固定隊形，不可做空間及隊形變化、不可使用道具的傳統組以外，另規劃音樂、動作皆自由發揮編排的創意組，展現活力及創造力。

競賽參加對象由國小1至6年級學生擴大範圍至各國中，教育處長李美華、副處長顏廷育到場觀賽給孩子打氣加油，盼藉由健身操比賽，可以強健學生體能，也希望學生從中體會團隊合作的精神。

整齊的隊形以及充滿活力的動作，除了是平時練習的積累，亦是老師們盡心指導的成果，本次有60校報名，國中組15隊參與、國小組52隊，參與人數達1483人。

跳繩比賽國中有17校、國小79校報名，參與隊伍數215隊，參加總人數達2965人，同時安排嘉義縣體育班學校分享擺攤，衛生局安排健康促進議題宣導，孩子們度過愉快時光。