學生行動方案競賽9年連霸！　中埔國小獲特優

▲ 連續九年參賽，中埔國小蟬聯全國公民行動方案競賽國小組特優 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔國小參加「第14屆全國公民行動方案競賽」再傳捷報獲國小組特優佳績。該校已連續九年參加這項全國性的競賽，透過競賽培養孩子們主動關懷社區、勇於表達理念、團隊合作與解決問題的能力。九年來共計斬獲7次特優、2次優等的佳績。為了表揚學生的優異表現，由教育處督學林耿平代表翁章梁縣長及李美華處長前往學校張貼賀榜以示祝賀。

教育處長李美華表示，公民行動方案競賽是參考美國公民教育中心的「Project Citizen」課程，鼓勵學生從自身生活環境出發，透過發掘議題、深入研究、擬定策略、實踐行動四大步驟，發展具體可行的公民行動方案，培育未來社會參與的種子。

中埔國小校長林俊良分享，參與競賽的「微笑小隊」，以「中埔也微笑」為主題，6個月以來跟著主任吳素香指導，聚焦於學校周邊社區的交通議題，提出「以中埔鄉公所為中心，增設U-Bike站點」的具體行動方案。

孩子們從擬定行動策略、設計問卷、錄製影片上傳到縣長及鄉長的臉書，並透過拜訪鄉公所建設課課長、鄉長，打電話給U-Bike公司表達訴求後，見證社區內兩個U-Bike站點的設置，最終看到社區學子們騎著U-Bike在道路中馳騁的身影，無疑是他們努力與堅持的成果。

教育處表示，期待透過公民行動方案推動的歷程，可以讓孩子們理解「要建立我們所想要的世界，就必須從自身開始行動！」，也期待更多學子能在學校素養導向與公民參與的課程及活動中，成為關懷家鄉、參與公共事務的小小行動家。