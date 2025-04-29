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總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

▲▼總統文化獎特展在桃園機場登場。（圖／文總提供）

▲總統文化獎特展在桃園機場登場。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會舉辦第十三屆總統文化獎徵選倒數，推出主題展覽《萬花鏡下的台灣－第十二屆總統文化獎特展：多元的人群、多彩的文化》，於桃園國際機場第二航廈出境區文化藝廊展出，聚焦在五位得獎者的生平貢獻，向旅人傳遞這座島嶼的文化底蘊，展覽時間自4月29日至8月29日。

文總指出，總統文化獎每兩年籌辦一次，自2001年舉辦迄今，已選出61名在文化領域深耕且具影響力傑出的人物與團體。本展覽聚焦第十二屆總統文化獎5位得主：文化耕耘獎－廖瓊枝、在地希望獎－花蓮縣噶瑪蘭族發展協會、人道奉獻獎－社團法人中華民國南洋臺灣姊妹會、青年創意獎－動畫藝術家張徐展、社會改革獎－公視《我們的島》節目團隊。

本展除了介紹5位得獎者文化貢獻之外，更以影音、實體及互動體驗展示，盼以不同切入角度帶領旅客從土地、人文及藝術面向，認識台灣古往今來之豐富文化，包含展出「台灣第一苦旦」廖瓊枝老師的封箱鉅作《陶侃賢母》戲服、噶瑪蘭族傳統技藝香蕉絲織品，展現台灣戲曲與原住民族工藝的深厚底蘊。

此外，展場將播映《複眼叢林—張徐展個展紀錄片》，融合百年紙紮工藝與當代藝術，展現台灣青年藝術家的豐沛創造力；以及輪播公視《我們的島》環境永續影片，藉由紀實報導關注生態、土地與人的連結，體現文化關懷與社會改革的精神。另設置互動體驗區，讓旅客更認識台灣新住民，盼促進理解與尊重、消弭偏見與誤解。

文總強調，機場作為國際門戶，為人流匯聚的交通樞紐，也是文化交流的橋樑，透過開放、多元的展出形式，將文化融入日常，展覽共為期四個月，歡迎大家於候機前抽空參觀、漫步文化藝廊，感受台灣多元文化的魅力。文總影像專案《匠人魂》也曾深入拍攝噶瑪蘭族匠人嚴玉英與Lala Ban工坊，為這項文化資產留下珍貴的影像紀錄，成為本展重要輔助內容之一。

▼總統文化獎特展在桃園機場登場。（圖／文總提供）

▲▼總統文化獎特展在桃園機場登場。（圖／文總提供）

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