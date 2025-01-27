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阪神大震30年！日台防災視訊論壇登場　日學者回顧與紙教堂淵源

▲竹山鎮木屐寮的「桃芝韌性龍眼樹」。（圖／南投縣消防局提供）

▲竹山鎮木屐寮的「桃芝韌性龍眼樹」。（圖／成功大學政治系提供）

記者高堂堯／南投報導

南部近日地震不斷，而今年1月17日亦逢日本阪神大地震30週年紀念，成功大學社會科學院（政治系）於當天舉辦「韌性龍眼樹防災教育論壇」，邀請日本和台灣官學界、社區和天災災民代表共花約4個半小時進行深入分享與討論，希望進一步保存2001年桃芝颱風土石流和「韌性龍眼樹」的記憶，並推廣防災教育。

主辦單位指出，2011年日本大地震引發海嘯，災區7萬棵松樹中唯一存活的松樹被喻為「奇跡一本松」，該樹14年來帶動日本岩手縣陸前高田市地方創生，以及設計出系列的防災教育方案；而曾飽受桃芝災害之苦的竹山鎮木屐寮居民也在2023年1月也在木屐寮生態滯港園區發現屹立不搖的「韌性龍眼樹」，啟發在地居民與利害關係人對土石流的深層記憶，以及期待深入防災教育之推動，本次論壇即以此切入防災教育的探討。

▲日本關西學院大學總合政策學院院長長峯純一。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日本關西學院大學總合政策學院院長長峯純一。（圖／記者高堂堯翻攝）

其中日本關西學院大學總合政策院長長峯純一，特別提到921地震後設立的埔里紙教堂與日本阪神大地震的淵源；自然科學博物館鍾令和助理研究員，在開始分享時也特別提到阪神大地震的重要意義，讓本次論壇討論防災教育議題更具說服力。

長峯純一回顧，位於日本神戶長田區的鷹取天主教堂，於1995年阪神大地震時因火災燒毀，因希望繼續為災民服務，建築師坂茂以紙為建材，於同年9月在原址重建天主教堂，至2005年因要重建而再度拆除；當時新故鄉基金會理事長廖嘉展提議將紙教堂移至埔里，獲得同意，並負擔拆除與運送費用，共花3年半時間、於2009年於埔里完成紙教堂重建。長峯純一認為紙教堂是台日合作的重要表徵，可惜很多日本人並不知道紙教堂已在埔里「重生」，希望奇跡一本松和紙教堂都可被用來作為台日兩國防災教育的連結，延續雙方交流學習。

▲成功大學政治系日前以視訊方式舉辦「奇蹟一本松保存論壇」。（圖／南投縣消防局提供）

▲▼成功大學政治系先前也以視訊方式舉辦「奇蹟一本松保存論壇」。（圖／南投縣消防局提供）

▲成功大學政治系日前以視訊方式舉辦「奇蹟一本松保存論壇」。（圖／南投縣消防局提供）

成大政治系教授楊永年特別感謝鍾令和，其在車籠埔斷層保存園區推動並執行「水痕、水佷」重返桃芝特展，將1999年921大地震後2年導致的桃芝慘重災情，作完整與深入的「策展」記錄；另於2024年12月5日，由南投縣承辦全國性質的「教育部縣市防災教育輔導團團務交流會議」，有各縣市國中小校長代表參加，地點也選在車籠埔斷層保存園區舉辦，並以「重返桃芝」特展進行介紹與討論，等於將桃芝的記憶和全國縣市防災教育代表分享。

參與這次論壇討論的來賓，還包括日本岩手縣陸前高田市長室特別顧問村上清（陸前高田公司與陸前高田驚奇之旅公司總裁），立委游顥，成大社科院院長蔡群立、建築系教授姚昭智、南投縣消防局長林聰吉、臺大實驗林管處研究員兼組長張芳志、科博館助理研究員鍾令和、水保署減災偵測組科長張國欽、竹山桶頭國小校長王業、竹山國小輔導室主任梁明，木屐寮生態文化協會理事長賴進益、榮譽理事長李振儀、總經理李景賀，以及南投鹿谷和雅村長陳貞復、台南永康崑山里長李忠信。

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