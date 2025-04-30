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嘉義竹崎社區舉辦「國際不打小孩日」活動 　重視兒童保護

▲▼ 2025國際不打小孩日，「從心開始」社區防暴活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2025國際不打小孩日，「從心開始」社區防暴活動 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應4月30日「國際不打小孩日」，竹崎鹿滿社區發展協會承辦嘉義縣社會局「建構性別暴力領航社區計畫」，日前４舉辦「不打小孩，從心開始」兒童繪畫比賽，吸引來自全台近300位小畫家及家長熱情參與，展現社區對兒童保護的高度重視與支持。

主辦單位為繪畫比賽準備近80個獎項，竹崎社福中心安排反暴力親子宣導講座，邀約鄰近防暴社區擺攤宣導，傳遞「暴力零容忍、拒絕一切形式暴力」觀念，強化社會大眾對兒虐議題的關注。

▲▼ 2025國際不打小孩日，「從心開始」社區防暴活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤表示，透過繪畫活動培養兒童藝術創意，讓社會看見他們對「愛與和平」的期待，教育的核心應是尊重與陪伴。

鹿滿社區發展協會理事長林乙均指出，113年起協會每年在「國際不打小孩日」前夕辦理相關活動，逐步在社區中落實零暴力家庭文化，讓每位孩子都能在安全、友善的環境中快樂成長，共同打造一個溫馨和諧的社區家園。

▲▼ 2025國際不打小孩日，「從心開始」社區防暴活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

「國際不打小孩日」起源於1988年美國反體罰組織「有效管教中心」（Center for Effective Discipline）發起的SpankOut Day，目的在鼓勵家長於每年4月30日嘗試停止體罰，以更尊重與愛的方式教育孩子。

嘉義縣社會局表示，打罵雖可能帶來短期服從，但長期恐對孩子造成心理創傷與負面影響，呼籲家長改以正向教養的方式陪伴孩子成長。

 
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