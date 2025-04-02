快訊／李靚蕾現身立院　落淚呼籲建立兒童工作證制度

記者杜冠霖／台北報導

近期爆出多起兒少性侵猥褻案的加害人，其實都已有前科或列入「不適任人員資料庫」，卻持續保有接觸兒少的再犯機會，引發社會關注。民進黨立委范雲、人本基金會今（2日）召開記者會，要求衛福部建置「兒童工作證」制度，所有接觸兒少的工作者都需事先查核申請，以補足現行不適任資料庫漏洞。而記者會現場，王力宏前妻李靚蕾也以「建立兒童工作證制度」連署發起人身分出席，她喊話，每一分每一秒，都有更多的孩子正在受害，每一個人都可以站出來，參與連署，透過民意的聲量，捍衛孩子的基本權益。

▲李靚蕾現身立院，落淚呼籲建立兒童工作證制度。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

范雲說明，現行是以建置「不適任資料庫」的方式，檢核曾有性侵猥褻等行為之加害人不得接觸兒少，現行光是教育部就有教育人員、性別事件、教保機構、補習班、課後照顧服務等五種不適任資料庫，還和警政署、衛福部及法務部資料庫介接，以比對與兒童工作者過往是否曾有不適任情事。但是該制度施行已久，至今仍錯放惡狼再犯傷害孩子，至少有六大漏洞：不需立案就不用查詢資料庫、難以全面監管、未落實查詢釀成傷害、查詢權限極為限縮、期限一過就完全消失、查詢權限極為限縮、查得到也禁不了。

李靚蕾也是希望能夠建置兒童工作證的家長，因此在公共政策網路參與平臺發起連署，她在記者會中表示，每一分每一秒，都有更多的孩子正在受害，因此要求所有接觸兒少的工作者，都必須沒有虐童或性犯罪前科是刻不容緩的事情！呼籲每一個人都可以站出來，盡自己一份小小的力量，參與連署，透過民意的聲量，捍衛孩子的基本權益。

范雲強調，「兒童工作證」可以解決現行不適任資料庫的六大漏洞，就像是兒童保護界的「良民證」，從現況被動查詢轉為工作者主動舉證提出，在尊重工作者隱私的情況下，同時讓家長安心；這是家長們在兒童節前夕許下的心願，是政府責無旁貸的責任，她將提出《兒童及少年福利與權益保障法》修法草案，將「兒童工作證」法制化，要求衛福部配合納入，做為送給全臺灣兒童做好的兒童節禮物。

