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黃子佼創意私房案　李靚蕾喊當然要重罰：應公布性罪犯讓全民查詢

▲▼李靚蕾現身立院，落淚呼籲建立兒童工作證制度。（圖／記者陳煥丞攝）

▲李靚蕾現身立院，落淚呼籲建立兒童工作證制度。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲及人本基金會今（2日）召開記者會，要求衛福部建置「兒童工作證」制度，所有接觸兒少的工作者都需事先查核申請，以補足現行不適任資料庫漏洞。王力宏前妻李靚蕾也以「建立兒童工作證制度」連署發起人身分與會，更淚灑記者會現場。會後媒體也追問黃子佼創意私房案，李表示，「當然要重罰！」之前在討論就是美國梅根法案，公布性罪犯提供給所有民眾去查詢。這個當然是一個最全面的做法，「但真的拜託至少讓我們知道誰不是性罪犯，這樣子也沒有什麼人權隱私的問題。」

對於黃子佼創意私房案議題，李靚蕾表示，這個議題也是要透過修法。在台灣來說，性犯罪刑責跟國際比差了一大截，緩刑的制度裡面，不會在「不適任資料庫」裡、沒有在良民證上，也不會公布個資。所以目前面臨的狀況，就是這些人跟我們一起在公園溜滑梯，跟我們的孩子在一起，透過兒童工作證制度，才能真正預防到有前科的人透過工作角色接觸兒童。

媒體詢問，兒童性影像相關犯罪要重罰？李靚蕾直言，「當然要重罰！」現行制度不重罰的話，其實它就是沒事，沒有人可以防範。不只兒童的領域，就是其實一般大眾，像女性在工作場所，也同樣如此。

至於是否應公布創意私房高級會員？李靚蕾表示，其實之前在討論就是美國梅根法案，公布性罪犯提供給所有民眾去查詢。這個當然是一個最全面的做法，但我國政府就說因為我們非常在意人權，「如果真的不能讓我們知道誰是性罪犯，但真的拜託至少讓我們知道誰不是性罪犯，這樣子也沒有什麼人權隱私的問題」，確保不會再漏接我們的兒童。

李靚蕾喊話，每一分每一秒，都有更多的孩子正在受害，因此要求所有接觸兒少的工作者，都必須沒有虐童或性犯罪前科是刻不容緩的事情，呼籲每一個人都可以站出來，盡自己一份小小的力量，參與連署，透過民意的聲量，捍衛孩子的基本權益。

▼李靚蕾主張重罰兒童性影像犯罪者。（圖／民進黨立委范雲辦公室提供）

▲▼李靚蕾現身立院，落淚呼籲建立兒童工作證制度。（圖／立委范雲辦公室提供）

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