夏季防疫提前部署！　嘉義縣環保局施藥人員訓練

▲ 嘉義縣環保局辦理施藥人員訓練，提升防疫戰力 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

近日氣溫逐漸升高，且即將迎來梅雨季，嘉義縣環保局未雨綢繆，提前啟動防疫部署，在29日至30日針對各鄉鎮市公所清潔隊辦理「病媒防治及環境消毒施藥人員基本訓練」，希望藉由系統性專業培訓，全面提升防治作業的效率與安全性，為縣民健康生活建構堅實防線。

本次訓練共計52位學員參與，特別邀請衛福部疾病管制署副研究員夏維泰擔任講師。課程內容依中央法規規定設計，涵蓋病媒蚊辨識、孳生源調查、登革熱防治策略、環境消毒操作流程、施藥器材使用及安全防護要領等重點，著重理論與實務並重，並於課程結束後實施測驗，以強化學員的知識應用與現場實作能力。

環保局長張輝川表示，病媒防治與環境消毒工作不僅是日常業務，更是守護縣民健康與生活品質的重要關鍵。此次訓練特別優先安排尚未達法定施藥人員證照比例的鄉鎮市及應回訓人員參與，目標各鄉鎮市持證比例可達10%以上，強化嘉義縣防疫戰力。

環保局也藉此次訓練同步推廣社區自主防治理念，強調除了清潔隊施藥消毒外，還需仰賴民眾日常落實「巡、倒、清、刷」四步驟，共同維護家戶與社區環境，攜手打造無蚊家園。

環保局表示，未來將持續推動定期教育訓練、社區清潔行動與環境消毒作業，從源頭阻斷病媒蚊孳生條件，營造健康、安全、永續的生活環境。