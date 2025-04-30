嘉義縣烘焙業再升級！　30家業者參與專案提升食安獲頒「夯餅標章」

▲ 嘉義縣烘焙輔導計畫再升級 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

嘉義縣衛生局自113年起推動「尚夯ㄟ餅 攏抵『嘉』」烘焙業輔導專案，吸引30家中西式烘焙業者參與，並有7成的業者順利通過評核考驗，專案成效廣受肯定。衛生局長趙紋華29日前往「傑瑞烘焙旅程」視察輔導情形，對於業者在食品安全管理上給予肯定，並鼓勵業者持續提升自主管理能力。

今年專案再升級，不僅延續原有基礎，更加入使用在地食材、強化食品安全意識及提升包裝標示正確性等要素，並募集人氣網紅店、前店後廠型業者，共30家業者加入，經通過評核業者將頒發「夯餅標章」，為嘉義烘焙產業注入新能量。

整體計劃分為三階段進行，第一階段由衛生局針對30家業者進行現場輔導與講習，提升食品良好衛生規範準則及食品標示知識；第二階段，進行產品抽檢，特別針對內餡與成品的衛生安全進行檢測，確保符合食品安全標準；第三階段將由專家學者進行評核，公開表揚通過評核業者，提升業者的品牌信任度。

趙紋華表示，食品安全沒有終點，唯有業者能貫徹執行，從原料來源、製程管理到產品包裝與標示的落實，才能真正建立消費者信任。本次專案從輔導、稽查、抽驗進而到評核鼓勵，展現縣府對食品安全的重視，打造「食安最『嘉』」的環境。