嘉義縣投入近6300萬新建布袋托嬰中心　預計招收40名嬰幼兒

▲ 翁章梁視察布袋公共托嬰中心工程進度 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮總人口約24,100人，0-2歲嬰幼兒約210人，為提供完善、平價的托育環境，嘉義縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設經費，由縣府籌措經費，投入近6,300萬元新建布袋公共托嬰中心，目前完工進度約92%，縣長翁章梁今28日會同鎮長蔡瑋傑到場視察，聽取簡報。

社會局表示，布袋公托位於布袋國小內，預計114年下半年招收40名2足月至未滿2歲的嬰幼兒，布袋國小附設幼兒園亦將於114學年度招收2至3歲幼兒，托嬰中心啟用後與教育銜接，提供一條龍式服務。

翁章梁表示，優質的托育環境對於幼兒的成長至關重要，也能有效減輕家庭的育兒負擔，縣府至今已開辦朴子、大林、水上、義竹、中埔、竹崎、新港等7處公托家園，以及太保、民雄公共托嬰中心，今年中埔、布袋公共托嬰中心將開辦，太保、中埔親子館也將陸續完成。

另外，民雄福樂安居社會住宅、馬稠後工業區、東石鄉、竹崎鄉也已規劃設置托嬰中心或公共托育家園，未來將依據工業區發展、社會住宅設立地區規劃，滿足托育家庭的需求，讓家長安心就業，促進地方發展。

嘉義縣府持續關注工程進度確保如期如質完成，並積極進行後續營運工作，翁縣長也向在場的工程單位及監造單位表達感謝，並慰勉工程人員辛勞。

社會局指出，我們持續評估各鄉鎮市的托育需求與社會各界合作，打造友善育兒的環境，讓嘉義縣成為安心成家、樂於養育子女的幸福城市。