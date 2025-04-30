安心走過人生最後一哩路　嘉義縣推展居家安寧在地善終

▲ 嘉義縣推展居家安寧5全照護，提升在地善終品質 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局、大林慈濟醫院和南區醫療網團隊共同辦理「安寧照護與靈性溝通關懷」課程，串連社區資源並提升醫療量能，讓每位有需要的病人都能在熟悉的家中，獲得專業的照顧，安心走過人生後一哩路，在「嘉」安老。

本次課程邀請大林慈濟醫院孔睦寰主任、安寧共照師何玉雲、臨床宗教師釋普安法師與臨床心理中心主任陳可家等醫、護、宗教安寧多位專業講師，分享以「生命為本」的善終三法，從臨終照護專業技能、靈性照護關懷力，到預立醫療諮商技巧，提升照護能力，倡導「全心、全人、全家、全程、全隊」的5全照護理念。

嘉義縣政府積極推動安寧緩和醫療政策，全縣有25家醫療院所、3家居護所提供安寧居家照護，只要符合「安寧居家療護」條件，並由病人或家屬簽署安寧緩和意願書，即可申請居家安寧服務，無論病人住在家中、護理之家或安養機構，都能獲得專業人員支持與陪伴。在各鄉鎮市醫療院所計66處設置安寧緩和醫療宣導簽署及諮詢窗口，鼓勵民眾預立醫療意願書，至目前已完成簽署1萬7,388人。

衛生局長趙紋華表示，在家善終是許多人心中的願望，期盼透過完善的在地照護網絡，以及培訓更多專業人員，讓民眾在生命最後階段，能依照自己的意願，在熟悉的環境中獲得溫暖與尊嚴的照顧。未來，衛生局將持續推動安寧照護政策，實現在地安老願景。