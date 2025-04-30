畫室狠夫槍殺前妻！遺體相驗「全家僅哥到場」　爸連他結婚都不知

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區文聖街27日發生一起命案！35歲謝姓男子為了挽回擔任畫師的陳姓前妻，雙方發生爭吵，謝男一怒之下竟朝陳女額頭開槍再自戕，釀成2人死亡的慘案。檢方30日針對謝男遺體相驗，謝男哥哥神情冷靜現身，對死因並無意見，遺體已發還家屬。

▲板橋畫室命案，凶嫌遺體今相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧整起案發經過，35歲謝姓男子與35歲陳姓前妻離婚後仍同住於陳女開設的畫室二樓，27日凌晨謝男疑似試圖挽回前妻，雙方發生激烈口角，謝男先是外出超商購買啤酒，隨後返回住處，不料，他竟持槍朝陳女額頭擊發，陳女當場死亡。

由於陳女在案發10分鐘前曾傳訊好友，透露又與前夫發生爭吵，好友擔心出事便聯繫陳女胞妹，同時報警處理，但警方趕抵現場後發現，陳女已倒臥血泊之中明顯死亡，謝男則是自戕陷入昏迷，經送醫搶救後，陳男仍於29日上午8時45分宣告不治。

據了解，謝男為一名工人，2024年7月與陳女結婚，但2025年3月便因他有暴力傾向，雙方簽字離婚，2人離婚後仍同住於板橋，他的通訊地址填中和，戶籍地則在台東，警方在戶籍地找到其父親，而謝男與家人關係相當疏離，父親就連他結婚了都不知道。

檢方30日下午3時在亞東醫院針對謝男遺體進行相驗，經聯繫過後，謝男胞兄作為家屬代表到場，初步相驗結果子彈從右邊太陽穴進入，貫穿腦部後從左邊穿出，謝男胞兄情緒正常、沒有起伏，對弟弟的死因無疑義，遺體已發還家屬。

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