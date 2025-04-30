鑰匙忘在車內！慣竊盯上直衝國3南逃　警3小時急奔60km抓賊

記者張君豪／台北報導

家住北市文山區的王男，28日晚間21時許把愛車停放在萬安街37巷內路旁空地，但因一時大意把車鑰匙放在車內駕駛座上，未料遭路過的24歲慣竊紀男盯上、隔天凌晨就把車子偷開走，被主隔天上午要出門時才發現愛車失蹤，他10時許著急向轄區萬芳派出所報案，警方獲報後成立專案小組展開追查。







▲萬芳所警方火速趕赴關西休息區持槍逮捕紀姓偷車賊。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

文山一警方透過警員分別調閱監視器、以及失竊三菱自小客車上裝置的ETC收費晶片過濾車行軌跡，查知紀姓竊嫌偷車後便從萬芳交流道開上國道3號沿路南下，過程中紀嫌曾短暫下三峽交流道後又開上國道，警方擔心在國道執法攔車恐釀聲警匪追逐車禍意外，萬芳所長許振瑋與同車警員按兵不動持續監控。





經持續調閱監視器與車型軌跡系統，發現29日0時50分、竊嫌紀男把贓車開到國道3號關西服務區，警方確認車輛停駛後，許所長和隨行警員立刻上前表明身分逮人；萬芳所也創下3小時內火速從北市趕往關西服務區逮竊車賊的快速紀錄！紀男落網辯稱，因在外積欠大筆債務，遭到黑幫逼債才會竊車跑路躲債，但警方認為是紀嫌卸責之詞，訊後依竊盜罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。

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