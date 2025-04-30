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2電纜怪盜偷遍金門！焚燒取銅芯把陽明湖林地燒了　下場慘曝

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

莊姓、薛姓男子多次在金門地區盜竊電纜，並以燃燒方式剝離外皮提煉銅芯，某次作案甚至因此引發火災，金門地院近日審結，依竊盜與公共危險罪，分別判處莊、薛男3年8月、1年4月。

▲▼ 金門2男子，將偷竊到的電纜帶至陽明湖焚燒電纜外皮獲取銅芯不慎引發森林大火 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 金門2男子，將偷竊到的電纜帶至陽明湖焚燒電纜外皮獲取銅芯時，不慎引發森林大火 。（圖／記者林名揚翻攝）

判決書指出，莊姓、薛姓男子於2024年11月至2025年1月間，兩人多次開車到金門地區的飯店、公司、醫院、甚至軍區附近偷竊電纜線，再以焚燒方式提取銅芯，多次變賣後得手數萬元。

2024年12月24日下午1時許，兩人又潛入某醫院內竊取到約10公斤的電纜線，隨後前往陽明湖林地焚燒外皮獲取銅芯，不料由於周遭林木旺盛，過程中不慎引發火災，燒毀林地3000平方公尺。

經警方深入追查，收集相關事證後，於114年1月16日上午8時許，持搜索票前往拘提2人，並從莊男車內和薛男背包內搜出贓證物，遂將兩人移送金門地檢署偵查起訴。

金門地院法官審理後認定，莊、薛2人犯行明確且在庭上坦承不諱，與證人證詞、監視錄影、搜索扣押紀錄等證據相符，2人的行為已構成竊盜罪與公共危險罪，審酌兩人犯罪次數、手法與危害程度，分別判處莊男有期徒刑3年8個月，薛男1年4個月。

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