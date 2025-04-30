2電纜怪盜偷遍金門！焚燒取銅芯把陽明湖林地燒了　下場慘曝

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

莊姓、薛姓男子多次在金門地區盜竊電纜，並以燃燒方式剝離外皮提煉銅芯，某次作案甚至因此引發火災，金門地院近日審結，依竊盜與公共危險罪，分別判處莊、薛男3年8月、1年4月。

▲ 金門2男子，將偷竊到的電纜帶至陽明湖焚燒電纜外皮獲取銅芯時，不慎引發森林大火 。（圖／記者林名揚翻攝）

判決書指出，莊姓、薛姓男子於2024年11月至2025年1月間，兩人多次開車到金門地區的飯店、公司、醫院、甚至軍區附近偷竊電纜線，再以焚燒方式提取銅芯，多次變賣後得手數萬元。

2024年12月24日下午1時許，兩人又潛入某醫院內竊取到約10公斤的電纜線，隨後前往陽明湖林地焚燒外皮獲取銅芯，不料由於周遭林木旺盛，過程中不慎引發火災，燒毀林地3000平方公尺。

經警方深入追查，收集相關事證後，於114年1月16日上午8時許，持搜索票前往拘提2人，並從莊男車內和薛男背包內搜出贓證物，遂將兩人移送金門地檢署偵查起訴。

金門地院法官審理後認定，莊、薛2人犯行明確且在庭上坦承不諱，與證人證詞、監視錄影、搜索扣押紀錄等證據相符，2人的行為已構成竊盜罪與公共危險罪，審酌兩人犯罪次數、手法與危害程度，分別判處莊男有期徒刑3年8個月，薛男1年4個月。