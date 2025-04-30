國家研究機構人員1500萬遭騙光！詐團成員是光華商場電腦店老闆

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊宣布破獲一起詐騙國家級研究機構研究人員遭詐騙1500萬元的詐團轉帳水房案，刑事局在2023年底接獲該名研究員（60歲）報案，被害人當時接到假檢警來電，研究員配合「檢調人員」收款，短短2-3個月期間匯款12次，匯出畢生積蓄1500萬元，最後無奈向警方求助；警方驚訝被害人在專業領域有博士學歷，卻仍遭古老的假檢警老梗騙走畢生積蓄，刑事局據此展開追查。

▲刑事局會同維安特勤隊特警遠赴恆春攻堅逮捕林姓主嫌，查扣相關涉案事證 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局偵七大隊分析該詐團匯款轉帳行為模式，發現被害人匯入人頭帳戶後，款項當天就會遭詐團透過網銀遠端轉匯，警方據此鎖定詐團水房成員登入IP，刑事局會同北市、新竹市刑大、桃園龍潭分局、高雄左營局共組專案小組報請台北地檢署露股檢察官指揮偵辦。

警方發現詐團向一名張姓網路工程師（35歲、詐欺前科）以每組固定IP每月3千元代價租用，張嫌平常則在光華商場內開設電腦組裝店，但只要出面購買網路主機設備架設固網，每月光出租IP給詐團使用就可增加12-15萬元不等收入，該詐團機房主嫌則在屏東縣恆春鎮開設電玩店，並透過住處電腦遠端操控張男幫他架設的機房主機，藉此製造查緝斷點。





刑事局在去年11月執行拘提搜索行動，並會同警政署維安特勤隊遠赴屏東恆春攻堅，當天逮捕林姓主嫌、張姓網路工程師等7人到案，並查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、不斷電系統、犯案手機、筆電、工作電腦及路由器等贓證物。

警方調查，發現在光華商場開店的張姓工程師多年前曾擔任詐團車手，因此認識詐團成員，自認每天辛苦組裝電腦賺取微薄利潤，加上近年民眾多使用手機或平板，桌機銷量越來越差，才會想發揮所長，先後幫詐團在北市泉州街、中正區忠孝東路商辦、架設機房伺服器賺快錢。





刑事局在去年11月全國打詐專案期間行動，拘提林姓犯嫌等7人到案，現場查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、不斷電系統、犯案手機、筆電、工作電腦及路由器等贓證物，警詢後依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，台北地方法院認林姓犯嫌及張姓犯嫌有滅證之虞，裁定羈押禁見，其餘涉案人裁定5-20萬元交保候傳。

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