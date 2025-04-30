　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國家研究機構人員1500萬遭騙光！詐團成員是光華商場電腦店老闆

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊宣布破獲一起詐騙國家級研究機構研究人員遭詐騙1500萬元的詐團轉帳水房案，刑事局在2023年底接獲該名研究員（60歲）報案，被害人當時接到假檢警來電，研究員配合「檢調人員」收款，短短2-3個月期間匯款12次，匯出畢生積蓄1500萬元，最後無奈向警方求助；警方驚訝被害人在專業領域有博士學歷，卻仍遭古老的假檢警老梗騙走畢生積蓄，刑事局據此展開追查。

▲刑事局會同維安特勤隊特警遠赴恆春攻堅逮綁林姓主嫌及查扣相關涉案事證 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局會同維安特勤隊特警遠赴恆春攻堅逮捕林姓主嫌，查扣相關涉案事證 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局偵七大隊分析該詐團匯款轉帳行為模式，發現被害人匯入人頭帳戶後，款項當天就會遭詐團透過網銀遠端轉匯，警方據此鎖定詐團水房成員登入IP，刑事局會同北市、新竹市刑大、桃園龍潭分局、高雄左營局共組專案小組報請台北地檢署露股檢察官指揮偵辦。

警方發現詐團向一名張姓網路工程師（35歲、詐欺前科）以每組固定IP每月3千元代價租用，張嫌平常則在光華商場內開設電腦組裝店，但只要出面購買網路主機設備架設固網，每月光出租IP給詐團使用就可增加12-15萬元不等收入，該詐團機房主嫌則在屏東縣恆春鎮開設電玩店，並透過住處電腦遠端操控張男幫他架設的機房主機，藉此製造查緝斷點。

▲刑事局會同維安特勤隊特警遠赴恆春攻堅逮綁林姓主嫌及查扣相關涉案事證 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局在去年11月執行拘提搜索行動，並會同警政署維安特勤隊遠赴屏東恆春攻堅，當天逮捕林姓主嫌、張姓網路工程師等7人到案，並查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、不斷電系統、犯案手機、筆電、工作電腦及路由器等贓證物。

警方調查，發現在光華商場開店的張姓工程師多年前曾擔任詐團車手，因此認識詐團成員，自認每天辛苦組裝電腦賺取微薄利潤，加上近年民眾多使用手機或平板，桌機銷量越來越差，才會想發揮所長，先後幫詐團在北市泉州街、中正區忠孝東路商辦、架設機房伺服器賺快錢。

▲刑事局會同維安特勤隊特警遠赴恆春攻堅逮綁林姓主嫌及查扣相關涉案事證 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局在去年11月全國打詐專案期間行動，拘提林姓犯嫌等7人到案，現場查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、不斷電系統、犯案手機、筆電、工作電腦及路由器等贓證物，警詢後依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，台北地方法院認林姓犯嫌及張姓犯嫌有滅證之虞，裁定羈押禁見，其餘涉案人裁定5-20萬元交保候傳。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」　關鍵7秒車窗畫面打臉！

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／Makiyo不爽了！再爆楊丞琳內幕：一定真的啊
靠1行業撐起「台灣平均年薪56萬」　他曝殘酷真相：薪水還衰退
獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩
快訊／太平山園區路基崩塌逾10層樓...恐怖畫面曝
快訊／劉彩萱全認了！當庭崩潰痛哭
李雅英吃「夜市地獄料理」　表情崩壞蹲地乾嘔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩潰

快訊／基隆漁船「福洋266」釣魚台東北海域火燒船　7獲救1失蹤

高雄4大景點7／1起納「空品維護區」　汽機車違規最高罰2千

嘉義男遭詐騙！衝超商寄預付卡借錢　朴子警急阻詐

快訊／太平山園區路基崩塌逾10層樓...恐怖畫面曝　休園至5／6

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱全認了！坦言先前不認罪是膽小害怕

北市男突失聯！妻靠手機追蹤到北投山區...驚見他已身亡

快訊／涉幽靈連署40萬交保！基隆民政處長請辭獲准　由副處長暫代

2電纜怪盜偷遍金門！焚燒取銅芯把陽明湖林地燒了　下場慘曝

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩潰

快訊／基隆漁船「福洋266」釣魚台東北海域火燒船　7獲救1失蹤

高雄4大景點7／1起納「空品維護區」　汽機車違規最高罰2千

嘉義男遭詐騙！衝超商寄預付卡借錢　朴子警急阻詐

快訊／太平山園區路基崩塌逾10層樓...恐怖畫面曝　休園至5／6

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱全認了！坦言先前不認罪是膽小害怕

北市男突失聯！妻靠手機追蹤到北投山區...驚見他已身亡

快訊／涉幽靈連署40萬交保！基隆民政處長請辭獲准　由副處長暫代

2電纜怪盜偷遍金門！焚燒取銅芯把陽明湖林地燒了　下場慘曝

新光三越台南第3店招牌亮相　經發局證開幕時間

中美關稅戰「談判無進展」」　陸外交部：雙方未就關稅問題商議

自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

翻白眼！男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

母親節優惠MUJI滿千送百　HOLA請你免費喝咖啡

朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手肘發炎反思動作調整

明起北東有雨　周日梅雨鋒面報到「雨區擴大」

MEOVV成員「小Jennie」成為MIU MIU大使！16歲登時裝周混血神顏美翻

世壯運烏龍多！官網、秩序冊時間不同　蔣萬安報名壁球也查嘸時程

【遲到就喝】在部落遲到先乾一大碗！阿姨警告：下次直接喝整桶

社會熱門新聞

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

電商公司請「蕭敬騰」表演全為吸金2億　夫妻下場曝光

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

呂秋遠「私生子生母」公開把妹話術！　不願墮胎被開除

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

獨／台中民宅3死！父母、兒子倒臥床上死亡

不滿吃麵違停被拍照　刺青男拉扯檢舉人理論

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

快訊／林口工廠口角！男持「脫模工具刀」砍同事

即／女星整復竟慘骨裂　網紅整復師下場曝

更多熱門

相關新聞

鑰匙忘在車內被偷走　警3小時急奔60km抓賊

鑰匙忘在車內被偷走　警3小時急奔60km抓賊

家住北市文山區的王男，28日晚間21時許把愛車停放在萬安街37巷內路旁空地，但因一時大意把車鑰匙放在車內駕駛座上，未料遭路過的24歲慣竊紀男盯上、隔天凌晨就把車子偷開走，被主隔天上午要出門時才發現愛車失蹤，他10時許著急向轄區萬芳派出所報案，警方獲報後成立專案小組展開追查。

佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人！網傻見熟悉身影

佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人！網傻見熟悉身影

夫妻檔郵局領288萬「買黃金」　警阻詐變護鈔

夫妻檔郵局領288萬「買黃金」　警阻詐變護鈔

瞎掰女友往嘴裡吐酒　機車男酒駕最高罰9萬

瞎掰女友往嘴裡吐酒　機車男酒駕最高罰9萬

川普就職百日演說　再提黃仁勳、台積電加碼投資

川普就職百日演說　再提黃仁勳、台積電加碼投資

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

巴基斯坦：印度最快24小時動武

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面