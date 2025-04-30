東京流鶯公園「站壁→走壁」！櫻花妹躲警查緝　賣淫出新招

▲日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣春。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京都新宿歌舞伎町的大久保公園被稱為「流鶯一條街」，有許多賣淫女在此站壁尋找買春客。然而隨著警方的加強取締，當地也逐漸發展出另一種賣淫文化，例如走動式尋找恩客或是坐在店門口等待客人主動攀談，從站壁變成「走壁」或是「坐壁」。

根據《集英社》報導，新宿歌舞伎町是東京的繁華鬧區，當地除了牛郎店聞名外，非法的站壁賣淫文化也成為另一項特色。疫情後外籍觀光客湧入，歌舞伎町更出現專門為外國旅客提供性服務的非法風俗店。

歌舞伎町也因此吸引許多外籍旅客特地探訪，來體驗日本特色的「繁華街」。來自德國的26歲男子艾瑞克和朋友兩人抵達日本後，第一站就是歌舞伎町。他坦言，「這裡是日本最有名的娛樂街嘛，當然想來看看，白天有去淺草，但覺得太安靜了有點無聊。」他還計畫接下來3天都要以歌舞伎町為據點展開旅遊行程。

他直言，自己也有聽過日本街上會有「站壁女」出沒，但是澄清並不是為了她們而來。而另外兩名法國旅客則透露，以前在法國也曾接觸街頭性交易，但不是很喜歡，來旅遊前就知道日本也有這種文化，不過日本女生看起來比較稚嫩，反而讓人更覺得她們更需要幫助。

與歐美旅客不同，一些亞洲觀光客看待歌舞伎町的角度則更直接。來自印尼的19歲與23歲男子直言，他們就是為了「站壁女」而來，先前曾在TikTok上看到「可以親密互動」，甚至已準備好1萬5千日圓（約新台幣3357元）的現金，只為好好體驗一番。但當記者告知他們這樣的行為在日本是違法時，兩人驚訝不已，還反問，「她們不是靠這個維生的嗎？」

2名印尼旅客說，TikTok上幾乎人人都將「歌舞伎町」和「站壁女」畫上等號，甚至主動要求記者帶他們去被稱為「流鶯一條街」的大久保公園。

歌舞伎町系YouTuber「雪兔（ゆきにゃん）」則告訴記者，近來因為警方加強取締，且巡邏員警頻繁出現在附近，大部分的站壁女已經無法像以前一樣等待買春客上門，幾乎都要邊走邊找客人，變成所謂的「走壁」；有時則會坐在店門口，變成「坐壁」。