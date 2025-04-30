北韓派兵赴俄作戰4700人死傷　南韓揭中國「偷拍軍事基地」

▲俄羅斯國防部公佈參與庫爾斯克州行動的北韓士兵作戰訓練畫面。（圖／翻攝自俄羅斯衛星通訊社）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄羅斯、北韓（朝鮮）互相承認派兵赴庫斯克州作戰，南韓國家情報院也公開相關情資，透露北韓共派出1.5萬名士兵赴俄作戰，其死傷數為4700人（死亡600人）。南韓國情院表示，北韓最高領導人金正恩並無訪俄計畫，並透露中國人在南韓拍攝軍事機密設施。

根據《韓聯社》，南韓最高情報機構「國家情報院」（國情院），於今（30）日出席國會情報委員會一場非對外公開的懇談會時，彙報最近所獲取的最新情報，包括北韓士兵赴俄作戰動向、金正恩的行程，以及中國人赴韓旅遊時在未獲允許的情況下拍攝軍事基地的消息。

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

南韓國情院指出，北韓從去年10月起至今分兩次向俄羅斯庫斯克州派遣精銳部隊達1.5萬人，其中死傷士兵達4700人（包括600名死者），死者大多在庫斯克州進行火葬，而自從俄軍從烏軍收復庫斯克州大部分的領土，北韓軍3月以後與烏軍的交戰次數較為減少，不過仍無法排除北韓第3次向俄派兵的可能。

南韓國情院分析，「相較於派兵初期，北韓軍隊的作戰能力已經明顯提升，且操作無人機的能力也更加熟練。作為向俄派兵、輸出無人機與彈藥的獎賞，北韓從俄國獲得偵察衛星發射台的技術與諮詢、無人機、電子戰裝備，以及俄製鎧甲地對空飛彈（SA-22）。」

南韓國情院補充，「同時，北韓正與俄國討論在金屬、航空、能源、觀光等14個領域進行產業現代化合作。並且，北韓已向俄國派出1.5萬名勞工。」

▲北韓最高領導人金正恩赴俄出席勝利日活動的機率較低。（圖／路透）

隨著俄羅斯、北韓官方接連對外坦承北韓派兵赴俄作戰的消息，外界也認為金正恩可能會親自前往俄國出席勝利日活動。不過，南韓國情院卻認為，由於北韓並未在事前一個月安排隨扈維安工作，因此金正恩出訪的可能性較低，平壤當局可能會派崔龍海等人代為訪俄。

另外，南韓國情院也指出，從去年6月起至最近為止，總共接獲11起中國人潛入南韓拍攝軍用機場、港口以及其他軍方核心機密設施的情事，「自從去年6月，中國人在釜山海軍作戰司令部，用無人機拍攝美軍所停靠的航空母艦後，到最近為止共有11起類似的偷拍事件發生。多半集中在機場、港口、國情院、軍事基地等。」

▲美國海軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）今年3月停靠南韓港口釜山。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國情院透露，這些潛入偷拍南韓軍事設施的中國人身分，大部分是持觀光簽證入境的旅客或是留學生，其中甚至還包括未成年的高中生，「儘管他們聲稱拍攝目的在於記錄旅程的點滴，但他們卻在軍事基地法適用警戒線之外，使用高效能攝影機和無線電，試圖迴避南韓國內法規。」

南韓國情院研判，「這些偷拍活動，恐怕是中國為了取得美韓核心戰力情報而展開的『低強度』情蒐活動。目的在於分散、消耗南韓的防諜量能，並且弱化南韓的警戒。」