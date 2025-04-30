尹錫悅涉嫌收賄慘了！檢方堵住處「扣押搜索」　疑收受項鍊名牌包

▲南韓檢方30日前往尹錫悅位於首爾市瑞草洞的私人住宅Acrovista執行扣押搜索。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅、金建希夫婦自從4月初遭到罷免下台、並且返回位於首爾市瑞草洞的私人住宅以後，其住處首度遭到檢方「扣押搜索」！檢方指出，統一教高層尹某疑似為了推動政府援助柬埔寨當地事業，竟然於2022年尹錫悅當選總統後，透過「乾津法師」，轉贈現金花束、鑽石項鍊，甚至是名牌包給金建希。

根據《韓聯社》，首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪搜查部，今（30）日上午前往尹錫悅、金建希夫婦位於首爾市瑞草區瑞草洞高層公寓社區「Acrovista」的私人住處執行扣押搜索，檢方認定尹錫悅夫婦可能與涉嫌違反「請託禁止法」的乾津法師有所關聯。

尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖國會與中選會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉及多項犯罪嫌疑。

▲尹錫悅位於首爾市瑞草洞的私人住宅Acrovista前，仍有多支持者。（圖／達志影像／newscom）

對此，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）曾於今年1月以涉及內亂嫌疑試圖前往總統辦公室、總統官邸執行扣押搜索，然而卻因涉及《刑事訴訟法》軍事、職務上保密要求而以失敗作收；不過，隨著尹錫悅遭到罷免下台，因其已失去總統身分，儘管其私人住處Acrovista仍是隨扈維安範圍，但卻不受上述法令限制，檢方可執行扣押搜索令。

尹錫悅夫婦倚賴號稱「乾津法師」全盛培（音譯，前譯建晉法師），甚至聘雇其到競選團隊網路部門擔任顧問，發揮其身為「軍師」的影響力，也因此成為政界賄賂、請託尹錫悅夫婦的中間人。

據悉，乾津法師與尹錫悅夫婦維持深厚交情，甚至在尹錫悅2012年結婚前，就和金建希家族維持深厚友誼，曾在金建希2007年成立的美術策展公司Contents擔任顧問。

▲尹錫悅2022年競選總統時造訪競選團隊的網路部門時，由「乾津法師」向職員們介紹。（圖／翻攝自YouTube）

檢方調閱乾津法師的手機後發現，統一教前世界本部長尹某曾經於2022年尹錫悅當選南韓總統後，以「贈送給金建希夫人的禮物」為名義，透過乾津法師當中間人，轉交價值數億韓元的高價禮物，包括價值6000萬韓元（約新台幣134萬7807元）的鑽石項鍊、名牌包，以及3000萬韓元（約新台幣67萬3766元）的現金花束。

另外，檢方也曾於去年12月前往統一教所成立的「鮮文大學」執行扣押搜索，以嫌疑人身份調查統一教前部長尹某，而尹某也坦承確實透過乾津法師，將高價禮物贈送給尹錫悅夫婦。

▲南韓時任總統尹錫悅與其妻子金建希2022年11月抵達柬埔寨首都金邊。（圖／達志影像）

檢方懷疑，為了讓統一教在柬埔寨當地的相關事業獲得南韓政府的「政府開發援助」（ODA），尹某試圖透過乾津法師向尹錫悅夫婦提出請託，因此致贈鑽石項鍊、名牌包等當作禮物。尹某坦承，在尹錫悅當選後，曾於2022年3月22日在統一部辦公室內，和尹錫悅單獨進行長達1個多小時的對話。

在經過3個月、也是尹錫悅正式就任南韓總統後，尹錫悅政府的企劃財政部於2022年6月13日，將對柬埔寨的「經濟發展合作基金」（EDCF）撥款規模從7億韓元增加到15億韓元，而尹錫悅夫婦更於2022年11月出訪柬埔寨首都金邊，當時由柬埔寨主辦第17屆東亞峰會。

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