新驅逐艦下水就試射！金正恩指揮「發射巡弋飛彈」　獲俄軍事支援

▲北韓最高領導人金正恩28、29日出席視察新型驅逐艦「崔賢號」極超音速巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩本月25日，帶著女兒金主愛前往南浦出席排水量5000噸的新式驅逐艦「崔賢號」下水典禮。豈料，該艘驅逐艦下水後便連續2天進行飛彈試射，發射多款可掛核彈頭的巡弋飛彈以及防空飛彈，並由金正恩親自出席。南韓軍事專家分析，北韓可能獲得由俄國提供的軍事技術。

根據北韓官媒《朝中社》，自從號稱「北韓版神盾驅逐艦」的崔賢號下水後，才經過短短3天，北韓便在飛彈總局、國防科學院、探知電子戰總局的主導下，於28、29日連續兩天從崔賢號上進行多款飛彈試射，包括極超音速巡弋飛彈、戰略巡弋飛彈、防空飛彈，並進行127mm艦砲的實驗射擊。

在第二天，崔賢號上也進行了艦對艦戰術導彈、艦上自動機關砲、電子障礙砲實驗射擊。

金正恩帶著女兒金主愛、飛彈總局長張昌河、朝鮮勞動黨中央軍事委員金正植、黨中央委員會書記趙春龍等人，前往南浦造船廠親自出席指導最新驅逐艦「崔賢號」的試射活動。

對此，金正恩對於崔賢號掛載由北韓親自研發的武器給予高度評價，認為實現海軍現代化作戰是一重要課題，「為了從現存與潛在威脅下捍衛國家防衛與海洋主權，是時候加速推動海軍核武裝！」

▲北韓驅逐艦「崔賢號」搭載的防空系統，外觀上高度模仿俄製。（圖／南韓國會議員庾龍源）

南韓《韓聯社》引述分析，認為北韓很可能透過派遣精銳部隊協助俄軍在庫斯克州作戰，從俄國獲得軍事技術上的援助。南韓國會議員兼知名軍事專家庾龍源（國民力量）指出，北韓首度公開的極超音速巡弋飛彈，在外觀上與俄羅斯研發的極超音速飛彈「鋯石導彈」（Zircon）類似，且艦上最多可以攜載32枚可掛核彈頭的箭矢巡弋飛彈。

另外，崔賢號上所搭載的複合型防空武器系統，包括艦對空導彈可攜載枚數、追蹤雷達、機關炮、傳動軸等，在外觀上皆完美複製俄羅斯研發生產的彈砲合一防空系統「鎧甲」（Pantsir）。

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