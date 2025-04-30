高中生做「硝糖火箭」把家燒了　補教師：像在易燃物旁點打火機

▲台南高中生做火箭實驗，導致住家起火。（圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

台南市麻豆區昨(29日)晚間發生一起民宅火警，一名高中生在家裡進行「硝糖火箭」實驗時，不慎引燃火勢，所幸一家四口順利逃出，火勢也順利撲滅。補教名師宇翰（林俊毅）指出，實驗原料燃點較低，製作過程中若不慎接觸易燃物，恐起引起火警，這就如同在易燃物旁點打火機一樣。

事故發生在29日晚間8點50分，消防局獲報指出，麻豆區一處4層樓鐵皮加蓋民宅發生火警。消防局出動22車46人前往救援，消防隊趕抵現場時，發現4樓冒出火舌、黑煙，並實有爆炸聲傳出，所幸屋內的父母、2名孩子已自行順利逃生。

消防隊立即佈水線滅火，晚間9點06分火勢已控制，初步調查，一名高中生在住家執行「硝糖火箭實驗」，不然引發火勢，並燃燒一張實驗桌，面積約2平方公尺。殘火於晚間9點29分處理完畢，事故未釀成人員傷亡。

▲補教名師宇翰(林俊毅)說明台南火警發生原因。（圖／宇翰提供）

補教名師宇翰（林俊毅）指出，「硝糖火箭實驗」原料有蔗糖、硝酸鉀，材料可以在化工材料行很好取得，實驗的目的是將這2個物質混和產生火學反應，製造出大量氣體、熱量來模擬火箭升空。

宇翰表示，反應式裡面沒有特別危險的物質，但把2個物質混和起來就是一種燃料，在燃燒過程可能有「不完全燃燒」的現象，產生一氧化碳會造成危險；再來是燃料燃點低，製作過程中若接觸周邊易燃物，確實可能會引發火警。

▲硝糖火箭實驗。（圖／翻攝自科學競賽「這樣教我就懂」）



宇翰進一步舉例，例如在家裡正常使用打火機並沒有那麼危險，但硬要在很多易燃物旁使用，甚至引起火災，那就是危險的事了。他研判當時「硝糖火箭」就是產生燃燒現象的因子，因為接觸易燃物引起火災，所幸事故沒有釀成傷亡。