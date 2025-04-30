尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

▲謝龍介在立院研究大樓一樓電梯口等陳亭妃，陳出電梯視而不見快閃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

距離2026縣市長選舉還有1年半，民進黨初選「台南大戰」已開打！綠委林俊憲日前轟同黨立委陳亭妃藉國民黨的力量來打擊黨內，陳亭妃則回「黨內是競爭不是鬥爭」。謝龍介今（30日）在受訪時剛好陳亭妃經過，謝伸出手來想跟陳握手，但陳則直接甩頭就走。謝龍介受訪時則說，林俊憲不講道義，有點心疼陳亭妃。

今天上午謝龍介在立法院等電梯，眼見陳亭妃自電梯中走出，便伸出手想握手，但陳亭妃看都不看、甩頭就走；媒體上前詢問陳「剛剛謝龍介想跟你握手」，陳亭妃則表示「謝龍介跟林俊憲比較好」。

事後謝龍介在立院中興大樓受訪，被問到跟陳亭妃還有林俊憲哪個比較好？他直言兩個都同事過，現在國家面臨關稅戰，三個人應該團結，協助行政院、不要挑撥，「我為難支持誰都不是」，希望他們不要辜負賴清德要團結。

謝龍介也說，他有點心疼陳亭妃，卓榮泰勘災時他坐在陳亭妃旁邊，陳馬上叫他不要坐旁邊，公平初選他不介入。

至於受訪前遇到陳亭妃要握手，陳立刻轉頭就走，謝龍介笑稱「朋友啦」，更稱陳當議員時，他也送她，交情都很好，不需要這樣，賴清德也不會看這個，台南鄉親挺誰有一把尺。

