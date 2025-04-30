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遭房客撂人痛毆　民宿老闆「腦震盪+眼傷」驚恐回憶：往死裡打

▲民宿洪姓老闆控訴遭羅男6人圍毆頭部重擊，市警二分局警方已將羅男等人依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲民宿洪姓老闆控訴遭羅男6人圍毆頭部重擊，市警二分局警方已將羅男等人依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一間主打文化體驗的民宿，近日因房客控訴鑽戒不見引發衝突，35歲羅姓男子28日晚間疑不滿戒指遺失，夥同5名友人闖入民宿理論，竟演變成暴力事件，導致民宿老闆洪姓男子遭多人圍毆、頭部重創送醫，警方火速調查，將涉案6人全數帶回偵辦。

▲民宿洪姓老闆控訴遭羅男6人圍毆頭部重擊，市警二分局警方已將羅男等人依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，被害人洪姓男子為該台南民宿業者，強調經營理念為提供貼心服務與在地文化體驗，當日僅因協助搬運行李，卻被對方誤認為偷竊鑽石戒指。洪男表示，對方堅稱三顆鑽石戒指遭竊，要求賠償數十萬元，儘管他多次提供監視器畫面自清，仍被質疑影像「有失焦」，對方一直要求賠償。

▲民宿洪姓老闆控訴遭羅男6人圍毆頭部重擊，市警二分局警方已將羅男等人依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

28日當晚約9時，羅男率眾回到民宿後，洪男見狀出面應對，沒想到對方竟二話不說，當場持器械將他壓制在地朝頭部猛毆，「往死裡打」，洪男頭部遭重擊至腦震盪，眼部也受傷，視力模糊不清，背部與四肢亦有多處受傷，隨即由同事報案並叫救護車送醫治療。

▲民宿洪姓老闆控訴遭羅男6人圍毆頭部重擊，市警二分局警方已將羅男等人依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局警方指出，初步了解，35歲羅姓男子日前入住中西區民權路某民宿，因偏尋不著讚石戒指，28日晚間9時許前往該民宿並經員工同意下進入觀看、翻拍監視器畫面，洪姓民宿老闆以為對方脅迫員工讓他們看監視器，雙發口角爭執，引發羅姓男子及在旁5位友人上前共同毆打洪姓民宿老闆。

▲民宿洪姓老闆控訴遭羅男6人圍毆頭部重擊，市警二分局警方已將羅男等人依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

市警二分局獲報後立即展開調查，儘管6名涉案男子已離開現場，警方仍循線調閱監視器並迅速將涉案人查緝到案，初步調查顯示羅男等人因戒指不翼而飛與民宿老闆發生爭執，竟動用手毆打被害人受傷送醫。全案目前依妨害秩序與傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲民宿洪姓老闆控訴遭羅男6人圍毆頭部重擊，市警二分局警方已將羅男等人依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

警方也提醒，發現財物遺失應循正常報案管道處理，切勿以暴力手段解決衝突，否則不但無助找回失物，還可能因此惹上官司。

羅男指出，他介紹友人於4/24入住鯤寶文旅民宿，並確認隔天住宿要更換房型，傍晚確認價格後，便轉帳支付住宿費用新台幣5600元整，於4/26退房後，友人回台北後，發現有三顆戒指價值約817000不見，基於與民宿老闆是舊識，4/27日早上10:20分懇請老闆幫忙看一下監控，是否第二天換房間時，有人翻動友人行李，當下老闆的反應就蠻激烈，覺得他為什麼要質疑對方員工偷東西，但他有解釋只是想看是否有人動過行李，老闆有同意後，於當日12:38分開立Line社群，老闆表示他平日人都在外面忙，直接與民宿管家聯繫即可，於4/28日晚間19:20分，他徵得老闆同意，前往該民宿觀看監控，看完後並發現兩點疑慮，詢問該民宿管家，管家給予他回覆後，他覺得沒問題，要離開時，該民宿香港籍房務員工，希望能幫對方錄影拍攝當天他幫忙換房間搬動行李時路線，以及個人置物櫃與房間，幫對方證明清白，於是他在旁錄影，讓他自己開置物與所經之路線還有他的房間與包包，確認都沒有看到三顆戒指，於是他跟兩位員工道歉說不好意思、給你們添麻煩了，他就離開了。

離開後他接到民宿老闆恐嚇簡訊，要他接其電話，不然要讓他很難看，要他以後不要出現在對方面前。於是他回撥電話給對方，想跟對方說明事情來龍去脈，但對方情緒激動，沒辦法好好聽他說話，於是他跟對方說還是他過去找老闆說明事情經過，對方也同意。他到民宿後，因為剛好有認識的朋友載朋友去化妝，朋友詢問他發生何事，他講事情經過跟朋友訴說，他就獨自前往民宿與老闆好好說明事情經過，說明當下民宿老闆情緒激動，跟他起口角爭執，他朋友走過來勸和，希望雙方好好談，是老闆先動手推他朋友，他朋友才正當防衛，拉扯間，朋友友人見其朋友被打，有過來幫忙，也有過來勸架，才會造成後續局面。

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