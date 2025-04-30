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台南酒駕執法見效！傷亡大減20％　黃偉哲推禮讓行人打造人本交通

▲台南市警局加強取締酒駕與大貨車違規，有效降低交通事故發生率。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局加強取締酒駕與大貨車違規，有效降低交通事故發生率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府4月道路交通安全會報，檢視近月交通執法與工程成效。根據交通部統計，2025年3月台南市針對酒駕加強執法，攔查與取締件數雙雙上升，酒駕肇事件數與交通傷亡人數則同步下降，其中傷亡人數較去年同期大幅減少20%。

▲台南市警局加強取締酒駕與大貨車違規，有效降低交通事故發生率。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，數據證明執法有效，市府將持續強化取締並結合交通工程與教育宣導，打造更安全友善的用路環境。

根據統計，今年3月台南市警方取締酒駕件數較去年同期增加14.8％、攔查件數增加22.4％，同期間酒駕肇事件數下降10％，死傷人數更大減20％。黃偉哲強調，「執法有效就是最好的證明」，也再次呼籲民眾「酒後不開車、開車不喝酒」，並要求市府團隊持續推動人本交通理念，讓安全意識深入每一位市民心中。

除了酒駕，市府也同步關注整體事故狀況。台南市警局指出，2025年2月交通事故總受傷人數為4647人，較2024年同期減少161人，降幅約3.3％。其中玉井區降幅最大達47％，麻豆、新化與南區也有顯著改善。黃偉哲肯定警方努力，也指示持續強化社區交通宣導與高風險區域巡查。

▲台南市警局加強取締酒駕與大貨車違規，有效降低交通事故發生率。（記者林東良翻攝，下同）

針對近來大貨車事故頻傳，黃偉哲也要求針對大型車加強取締與宣導。台南市警局統計，3月取締大型貨車違規792件，較2月增加208件，未來將持續要求駕駛落實「停讓行人」與依規定轉彎，降低事故風險。

在交通工程方面，市府配合中央「提升人行安全計畫」持續推動多項建設。交通局指出，台南市已向中央提報81件工程案，其中43案已核定，核定經費約13.3億元，預計投入人行道、通學步道與路口安全改善工程。至今已完成135處行穿線退縮、53處庇護島設定、198處行人專用時相調整，以及490處行人號誌提前綠燈設定，落實行人優先通行原則。

▲台南市警局加強取締酒駕與大貨車違規，有效降低交通事故發生率。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，「城市安全從行人開始」，台南市將持續從「執法」、「工程」、「教育」三面並進，結合警察、交通與工務體系，守護市民安全，朝向「人本交通、安全台南」的願景邁進。

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