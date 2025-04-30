靠1行業撐起「台灣平均年薪56萬」　他曝殘酷真相：薪水還衰退

▲不少人直言，薪水凍漲，但物價卻高漲。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者劉維榛／綜合報導

薪資查詢平台《比薪水》公布2024年薪資數據，台灣平均年薪為56萬526元，比2023年增加2.7%。財經達人「股人阿勳」指出，其實多數人薪資沒漲，有感的成長而是物價通膨，同時也感嘆移除科技業，其實去年全體平均年薪少了2.1%，尤其傳產、民生服務與文教傳播根本沒漲，「甚至還衰退了！」

股人阿勳在臉書粉專以「科技業撐全場，其他人還在地上喘」為標題表示，看到台灣經濟復甦、薪資上漲，台灣平均年薪56萬，較去年成長2.7%，透過表面數字看起來似乎很棒，然而他卻直言，其實大家清楚，過去幾年多數人薪資並沒有成長，真正有感的成長是「物價通膨」。

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文章中，根據《比薪水》平台統計數據，科技業扛起了整體數字的亮眼表現，但一旦將它拿掉，2024年的全體平均年薪反而「還少2.1%」。也就是說，從業人數眾多的傳產、民生服務、文教傳播等都在苦撐，薪水不但沒漲，甚至還正在衰退。

股人阿勳直白比喻，這就像全班只有學霸拉高平均分數，但其他同學還在補習班喝保力達，苦撐月考不被當，「台灣整體經濟有成長沒錯，但是成長的是少數人。」

或許有人會反駁，「適者生存啊，誰叫你不轉職、不進科技業？」股人阿勳語重心長嘆道，對一位40多歲上有老下有小、貸款還沒繳完、英文只會ABC的中年人來說，「轉職不是選項，是一場生存豪賭。」

最後，股人阿勳直言，不是不想換跑道，是根本沒時間、沒資源、也沒退路，被AI取代、被外包、被年輕人擠掉，「台灣的經濟確實有成長，但請別忘了：有些人的未來正在萎縮中。」

※本文由《股人阿勳》授權提供。