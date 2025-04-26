熬4年領40K！新人工作量少「卻領45K」　網見1條件：很合理

▲原PO發現新人的薪水比自己高。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司會依照學歷給薪水！近日有網友發文透露，她最高學歷是大學，即便在公司待了多年，也就領4萬元，然而近日有個讀到碩士的畢業生才剛進公司，居然就比她多領5000元。只是貼文曝光後，卻有不少網友覺得很合理。

有網友在Dcard上，以「關於新人薪水比自己高」為標題發文，提到她大學畢業後，就在現職公司上班，現在已經工作滿4年，薪資則從35K調整到40K。

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不過原PO接著說，今年公司來了一個讀到碩士的新人，雖然這也是對方的第一份工作，但才剛進公司就已經領45K。讓原PO更在意的是，新人不僅領的薪水比較多，工作量還比她少，因為對方的工作是從她這邊分過去的，因此她就想知道，大家會如何處理這種狀況？

只是貼文曝光後，卻有網友認為，「沒辦法呀，誰要你沒碩士，這就是禁止討論薪資的原因。談薪水各憑本事，新人薪資比你高而不能接受，那就離職囉，但外面談不到更好的，你也只能乖乖做」、「我覺得很合理欸，學士和碩士起薪原本就會差一萬，不然幹嘛往上讀」、「沒辦法台灣就這樣，少一個碩士差很多」。

還有網友回應，「我之前也碰過新人進來薪水比我高的，對方是碩士，但科系跟工作完全沾不上邊，這就算了，程度還很差，所以我就離職了」、「好多留言好不友善，原PO拍拍，很多留言在說人家就多了碩，具體對方值得多5K的理由是什麼？有念跟沒念的差距實際上是什麼」、「應該會去把碩士補起來，這樣就跟他站在同樣的起跑線上了」。