起薪就月入50萬！他喊國考「1職業」超賺　全場搖頭：用命換錢

▲引水人。（圖／航港局授權提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

高薪工作人人嚮往，但也不是誰都能駕馭。就有網友提到一個職業超賺，「在台灣當引水人，入行起薪就月入50萬了，後面年年加薪，平均月薪80萬」，存個一年錢就有買房頭期款了，怎麼會一堆人立志當工程師而非引水人？貼文立刻引來大量網友打臉，「想太簡單了吧，這根本是用命換錢的行業！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「沒人發現當引水人根本超賺錢的嗎！」文中表示，引水人入行起薪就月入50萬了，後面年年加薪，平均月薪80萬，存個一年錢感覺就夠付台北市中心頭期款了，存幾年就直接退休了。

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原PO認為，這行業起薪超高，查了一下，意外率比騎摩托車還低，不懂為何有人會害怕，「你每天騎摩托車都沒在怕了，還會怕當引水人身故死亡，根本就整個廢到笑啊！」這令他直呼，「沒人發現當引水人根本超賺錢的嗎！為何鄉民都只會立志當工程師，不會立志當引水人啊？」

然而貼文一出，立刻被一票網友糾正，指出引水人要先當上大型船隻的船長、熟悉各港口水文與氣候，還要通過艱難的考試，且工作本身風險極高，「每天要搭小艇、爬繩梯上大船，颱風天一個不小心就沒命了」，更有人直言「全台灣也才不到百人能當引水人」，門檻高得嚇人。

貼文一出，許多人紛紛搖頭，「引水人條件很嚴苛的@@」、「光當船長就難到哭了」、「掉下去連遺體都找不到，你敢嗎」、「真以為引水人跟交管一樣簡單喔」、「年年都有人工作時摔死，還想簡單退休？」「說真的…引水人跟船長，我選船長」、「你要先幹到船長才有機會考，船長前面還要過船員、二副、大副，至少也要跑船15年，以上才有機會。」

據悉，引水人屬於專門職業及技術人員高等考試項目，考試分為甲、乙兩種，不僅要考國文、憲法，還包含船舶操縱、引水法規、專業英文與港口詳情，如水道、潮汐等內容，考題專業且繁雜。每次考試還只能選擇一個港口報考，考上後終生不得跨港工作。

另外，體能測驗也不簡單，必須在60秒內徒手爬9公尺繩梯才算過關，而這個要求就是為了模擬真實領港時，要從小船爬上大船的危險場景，加上海象不穩定，更增挑戰性。英文能力也要非常好，因為引水人常需與外籍船長即時溝通，不是考過英檢就夠用。