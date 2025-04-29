男友薪水「比她少1萬」憂未來差距大：不想獨自升級！遭網砲翻

▲原PO擔心兩人差距越來越大。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶交往除了相互扶持，共同追求進步也很重要，一名女網友表示，在做行銷類的工作，底薪約5萬元，偶爾還有額外的獎金，很積極想要追求更好的表現，不過男友的薪水一直停在4萬出頭，兩人至今都快30歲了，擔心未來雙方的差距會越來越大，貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，「我不想我一個人升級，但現實又好殘酷」，與男友自大學時期交往至今，目前兩人年齡接近30歲，感情穩定且兩性格互補，曾表示希望能攜手走一輩子，但她近日開始感到不安。

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女網友表示，目前從事行銷工作，底薪約5萬元，偶爾還能獲得獎金。然而，男友的薪資卻長期停留在4萬多元，「他真的很努力，我也沒有看不起他」，但擔心自己在職業發展上超前許多，而男友可能仍停滯不前。此外，她不敢投資，家裡也無法提供財務上的幫助，「如果兩個人都想變強，有沒有什麼方法是不用孤軍奮戰的？」

▲網友認為，月薪4萬跟5萬其實根本沒差。（示意圖／記者周亭瑋攝）



貼文曝光，網友認為薪資差一萬多，根本沒有差，「你五萬多也沒比你男友厲害多少啊」、「你男友四萬真的不多，但你也才五萬就在自我感覺良好，覺得只有自己在進步，講什麼升級、變強，不就是嫌棄人家錢少，覺得他是你的累贅」、「沒仔細看還以為你一個月10幾萬…多一萬哪來優越感啊，我多女友3萬多，我都不會這樣想」、「會有這個想法，潛意識就是看不起男朋友了，現在五萬四萬，差距不大就已經有這想法，哪天真的八萬四萬怎麼辦？」

網友給出建議，「一起討論如何理財、如何增加被動收入」、「可以一起去嘗試不同的事物，啟發他的同時，也是啟發你自己，有些男生其實很聰明，如果你能給他適合他的意見，他的發展可能會遠比用在自己身上好」。

也有人提到，感情不該只聚焦在金錢差距，「我薪水比男友多一倍，但我從來沒想過我男友不上進，他認真工作與生活的樣子真的閃閃發光，我不覺得薪資是唯一衡量一個人上不上進的指標」、「兩人價值觀合不合，會不會幫忙做家事、給情緒價值，才是走長期的關鍵，錢是最小的問題」。