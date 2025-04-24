泰女夾帶市值逾千萬大麻闖關　收貨人費心機製造斷點白搭

▲泰國籍女子去年10月來台觀光，行李夾帶疑似毒品，海關人員當場開箱查獲近11公斤二級毒品大麻。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局安檢大隊去年10月會同海關人員在桃園機場第一航廈查獲泰國籍女子托運行李有異，當場開箱查獲走私第二級毒品大麻毛重計10.9585公斤，市值逾千萬元，航警局報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，指揮北市警方循線於台北市某飯店查獲接貨人蘇姓男子，蘇男企圖變換住宿飯店方式製造偵查斷點，將飯店房卡放置飯店外巷弄花圃內，伺機領取扣案毒品時被警方當場緝捕到案，警方偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，目前泰籍女子與蘇男均在押中。

航警局指出，去年10月間，年約30歲泰國籍女子以觀光名義入境桃園國際機場，其隨身托運行李被海關人員查驗時查出有異狀，海關人員會同航警局安檢大隊當場開箱時查獲行李夾藏第二級毒品大麻，經量秤後毛重共計10.9585公斤，市值逾千萬元，泰籍女子被當場拘捕，航警局成立專案小組，並報請桃園地檢署海股檢察官蕭博騰指揮偵辦。

▲夾帶大麻闖關的泰籍女子。（圖／航警局提供）

專案小組循線查出扣案毒品在台收貨人年約30歲蘇姓男子，蘇男自泰國地區購買大麻後，泰國籍共犯以3萬5千泰銖與免費旅遊為代價，找來在餐飲擔任服務生泰籍女子幫忙運毒，泰女與蘇男彼此並不認識，皆透過泰國共犯居間聯繫。

▲專案小組偵訊後將蘇姓男子移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

桃檢檢察官指揮北市警局刑警大隊偵六隊、萬華警分局協助偵辦，隨即在北市萬華區某飯店查獲接貨人蘇姓男子，但蘇男為規避警方查緝，數度變換住宿飯店方式製造斷點，還將住宿房卡放置飯店外巷弄花圃內，伺機領取扣案毒品，但仍被警方專案小組當場緝獲到案，偵訊後將泰籍女子與蘇男依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

航警局表示，大麻為我國列管第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期施用會造成記憶、學習及認知能力降低，亦會產生耐受性及心理依賴性。提醒民眾勿好奇接觸，航警局將致力於強化邊境毒品偵查量能，阻絕毒品於境外，讓販毒集團無可趁之機。