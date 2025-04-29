女子揹170隻「吸血鬼蟹」赴陸闖關　「眼神飄忽閃躲」遭海關攔下

記者魏有德／綜合報導

大陸一名黃姓女子9日欲從珠海拱北口岸進入大陸，經過旅客檢驗大廳時，選擇走海關「無申報通道」入境，不過，就在她混在人群中前進時，在場的海關人員發現其眼神「飄忽不定」，行為可疑，便將其攔下檢查隨身行李，這才發現她揹了170隻活體「吸血鬼蟹」欲走私入境，遂將其帶走調查追責。

▲珠海拱北海關截查攔下的走私「吸血鬼蟹」。（圖／翻攝海關發布公眾號，下同）

《南方新聞網》報導，揹雙肩包的黃姓旅客經拱北口岸旅檢大廳的海關「綠色通道」進境。現場關員發現其背包未經X光機檢查，眼神躲閃，遂將其截查。隨後，從其背包內發現大量圓形透明的塑料盒（塑膠盒，下同），每個盒中裝有一隻小型活體蟹，品種各異且體色鮮艷，共170隻。

經拱北海關技術中心鑒定，該批活體蟹為紫色吸血鬼蟹在內的吸血鬼蟹屬。公開資訊顯示，吸血鬼蟹又稱「惡魔蟹」，因其亮黃色的眼睛及獨特的鮮艷體色而得名，是一種原產於印度、東南亞等地區的小型蟹類，體長不超過3公分，此次遭截獲的吸血鬼蟹在大陸沒有天然分布，屬外來物種。

根據大陸《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶活體動物進境。違反規定的，海關將依法追究法律責任。