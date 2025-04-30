洪孟楷罷免案二階達標　怒批民進黨政府只想在島內找敵人

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委洪孟楷團隊「罷洪！！刻不容楷」今（30日）上午宣布，罷免連署份數已達50592份，突破二階段門檻。對此，洪孟楷表示，過關是預料的事情，對此結果早有心理準備，他就是正面對決。同時嗆民進黨政府，全球面臨關稅問題，如果民進黨還是只想在島內來找敵人，國人一定不會接受。

洪孟楷指出，針對大罷免會跨過第二階段門檻，他都是預料的事情，他的態度就是正面對決，同時也堅定呼籲支持者出來投下不同意罷免。洪強調，426已經可以看到很多民意的展現，大家不能接受台灣正走向反民主的路上，其實很多民眾、中間選民過去時間選擇不發聲，不代表認同現在的做法，更不代表認同執政黨發起的惡罷。

洪孟楷表示，還是要呼籲現在執政者看到台灣面臨到美國關稅，以及世界的一個變動。他直言，「如果說還是只想在島內來找敵人，只想在國內來找敵人，只想要讓台灣社會更加的對立的話，我覺得我們沒有辦法接受，也因此面對這一次的全台35位委員，一定會堅定的充分合作、團結，一席也不能少，更重要的是要度過這一次的執政黨所發起的惡罷的難關。」

對於民進黨發言人、新北市議員卓冠廷近日爆料，總統兼民進黨主席賴清德下令，要求35個藍委罷免案都要過。洪孟楷也說，台灣社會今天會變成怎樣子，這一切是誰造成的？執政者掌握所有權力，這難道不是一種獨裁嗎？民進黨全黨黨公職都參與大罷免的行為，有哪個民主國家的執政黨發動罷免？只有民進黨。