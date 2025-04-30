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「10、18元茶葉蛋」店員怎分別？答案驚呆萬人　官方也神回

▲▼ 超商茶葉蛋。（圖／記者曾婉婷攝）

▲小7店員「判蛋力」超強！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友好奇發問，小7的10元茶葉蛋與18元所長茶葉蛋如何分辨？釣出大票內行人解答，「袋子不同、蛋殼花紋也有差」，就有顧客誤拿所長袋裝一般蛋，結果被多收錢。甚至連官方小編現身神回一句：「不用擔心店員的『判蛋力』，人各有所長」，引發萬人朝聖笑讚。

一名網友在Threads表示，小7超商有販售兩款茶葉蛋，分別是常見的10元基本款，以及另一款「18元所長茶葉蛋，令他好奇拋問「店員都是怎麼分辨這兩種蛋的呀？袋子嗎？」

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有趣話題引來3萬人熱議，「一律刷18元，如果是10元的蛋會叫」、「袋子！我之前不知道有分別，直接拿所長袋子裝了兩顆一般茶葉蛋，被收了36元」、「誠實商店...問客人」、「蛋看起來就不一樣！所長會比較白，一般蛋會比較黑」、「我有問過！店員說看蛋殼的紋路，紋路裂痕比較多的是所長，蛋殼比較光滑是一般的 」、「遇到的店員幾乎都是問買的人夾哪一鍋」。

也有前店員解釋，「我做過小7店員，我來回答：每顆蛋都會自己跟我自我介紹，所以我們才會知道怎麼分辨，但有些10塊的硬要裝所長茶葉蛋，有時也是蠻煩的」。甚至連官方小編都現身神回，「不用擔心店員的『判蛋力』，人各有所長」，該則回應引發1.8萬人笑讚。

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關鍵字：

茶葉蛋所長小7官方小編價錢外觀蛋殼

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