「整顆蛋殼」竟在漢堡內！他打開無言：是故意的吧　麥當勞認疏失

▲網友透過外送平台訂購麥當勞中和店的早餐漢堡，在分切給小朋友時，驚見一整個蛋殼在裡面。（圖／翻攝自Facebook／我是中和人）

記者彭懷玉／台北報導

新北一名網友透過外送平台訂購麥當勞中和店的早餐漢堡，卻在分切給孩子時驚見漢堡中夾帶整片蛋殼，讓他錯愕不已，隨即向外送平台與麥當勞官方投訴，但第一時間未獲回應，憤而在社群平台發文質疑食安與品管。對此，台灣麥當勞承認作業疏失，已要求涉事門市加強內部管理與員工訓練。

該名網友在臉書社團「我是中和人」貼出照片表示，「今天早上透過外送平台訂購麥當勞中和店早餐，在分切給小朋友時發現漢堡內裡面竟有一個完整蛋殼。」他認為，照理說在煎蛋時應該就會發現，經過煎蛋人員、再來拼裝漢堡人員都沒發現，「這已經不是不小心了，這已經是故意的吧？」網友向外送平台投訴，但只獲得罐頭式回覆，而投訴麥當勞官方則沒有回覆。他無奈嘆，「只想要麥當勞多注重食安問題和品管。」

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▲麥當勞早餐。（示意圖，與此文無關／記者許力方攝）

如此離譜的遭遇引發廣泛討論，甚至有人認為這麼大的蛋殼，店員不可能沒發現，質疑事件真實性。對此，該網友也更新後續，麥當勞中和店經理稍早已致電說明，「經過調閱監控畫面，說是工作人員在煎蛋時就發現原本有一個小蛋殼在裡面，因為太忙夾子夾不起來，所以乾脆丟一個大蛋殼在裡面，讓同仁知道不要用這個煎蛋、置放在旁邊要做報廢，沒想到還是被其他的工作人員直接包起來放進去。」不過他認為，這說法信不信就看人吧。

記者向麥當勞求證此事，麥當勞回應，「台灣麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該餐廳員工作業確有疏失，餐廳主管得知顧客反映後，除親自聯繫顧客致歉、安排退費並重新製作產品外送；同時要求餐廳加強管理及人員訓練，避免類案再次發生。」