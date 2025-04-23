陽明交大7-11「2個月被偷476茶葉蛋」加強監視！網笑：偷蛋龍？

▲7-11茶葉蛋。（圖／記者蕭筠攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些7-11提供自助結帳，在尖峰時刻能夠消化結帳人潮，不過，陽明交通大學第二餐廳的7-11公告，取消茶葉蛋自助結帳，因為2個月「有476顆茶葉蛋」沒有結帳，即日起加強監視設備，並保留依法處理之權利。貼文曝光，有網友笑稱「有偷蛋龍」、「復活節詐蛋嗎？」

「交大二餐7-11」在粉專發布公告，過去兩個月內發現，有476顆茶葉蛋未結帳即被取走。為了維護店家權益及公平消費原則，即日起移除自助結帳區的茶葉蛋條碼，改由店員櫃檯結帳，並將加強監視設備，保留依法處理的權利，同時呼籲顧客遵守購物規則，強調「取用商品請務必結帳」。不過目前粉專已移除公告文章。

貼文引起討論，「自助結帳真的很考驗人性」、「給大家方便，結果這樣搞！看了真難過」、「平均一天損失將近8顆蛋… 多人作案」、「應該是拿2-3顆，自助結帳只結1-2顆」、「連茶葉蛋都要偷，真的沒救」、「這在美國應該早就被抓」、「是有多窮？我每次去感覺大家都蠻守規矩的呀」、「交大裡面用餐高峰人真的很多！7-11設立自助結帳的美意，被道德低下的人給破壞了」。

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據了解，未付款就取走茶葉蛋，可能涉及《刑法》竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

《ETtoday新聞雲》詢問統一超商，公關部經理表示，「門市持續提供自助結帳服務」，呼籲消費者合法購物。