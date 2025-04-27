超商茶葉蛋「店員1動作超關鍵」　他讚：是好店！6千人秒懂

▲超商茶葉蛋。（圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

超商的茶葉蛋，可說是減脂、宵夜的健康選擇。財經作家李柏鋒笑稱，他發現不是每間超商會把蛋殼敲碎，如果店員會用心幫敲碎，就是值得支持的好店，最後還補充一句「因為蛋殼沒破就只是水煮蛋」。該文引發6千多名網友熱議，「還好我家旁邊的都會敲！」

李柏鋒在臉書表示，會願意用心把每顆蛋都敲碎的超商店員，如此一來，茶葉蛋會更入味，是值得支持的好店，「因為蛋殼沒破就只是水煮蛋」。

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該文引來6千多人按讚，「把蛋殼敲破不是基本SOP嗎？我家附近的便利商店全都會做啊」、「我小時候在小七打工，敲破茶葉蛋去擼是標準流程」、「還好我家旁邊的都會敲」、「下次試試看OK超商，但店更少就是，豆乾很好吃」、「全家的敲的都比較漂亮，顏色也好看」。

說起超商茶葉蛋的話題，日前妹子反而求問，現在水煮餐非常風行，因此認真許願店家可以推出「水煮蛋」的品項，「我真的每天都會去買3顆回來吃」，同時也好奇大家的看法？

不少人也點頭回應，「我其實有時候宵夜也會想去超市買水煮蛋，因為我不是很喜歡茶葉蛋」、「大力贊成！如果上架水煮蛋，我買爆」、「我這運動中心的OK超商有賣水煮蛋欸，茶葉蛋鈉太高，我都買水煮蛋」、「我也喜歡吃水煮蛋，自己煮有時候趕著上班實在來不及，在路上跟攤販阿姨買一顆16塊的水煮蛋」。