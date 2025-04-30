美參議院通過！帕度出任最新駐華大使　曾赴台訪問...立場偏強硬

▲美國參議院通過由帕度（David Perdue）擔任駐華大使。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國參議院於當地時間29日以67票贊成、29票反對的投票結果，通過由帕度（David Perdue）出任新一任美國駐華大使。此項任命是由美國總統川普（Donald Trump）於2024年12月5日提名，川普曾表示，帕度有40年的國際商務經驗，在新加坡和香港生活過，其職涯大部分時間在亞洲及中國工作，這樣的寶貴經驗有助於加強美中關係。

公開資訊顯示，帕度生於1949年，現年76歲，早年經商，曾在多間跨國企業擔任高管，包括連鎖零售巨頭達樂公司（Dollar General）、銳步（Reebok）的CEO，同時，帕度的商業成就也和亞洲有著緊密連結，不僅曾推動達樂公司進軍大陸市場，也主導莎莉公司（Sara Lee）在亞洲市場的擴張。

直至2015年，帕度以共和黨員的身份當選喬治亞州的聯邦參議員，一直到2021年才卸任。期間，他曾進入國防、外交等委員會，也曾於2019年以參議院「美中工作小組」成員身份赴大陸訪問，成為少數曾與大陸相關領導階層直接接觸的美國國會議員之一。

帕度於2021年挑戰喬治亞州州長競選失利，不過，他被認為是川普的「核心擁戴者」之一，「美國優先」的主張也與川普不謀而合，川普更曾在公開場合稱讚帕度，是忠實的支持者和朋友。

然而，帕度對大陸的態度較為強硬，他曾主張「中國威脅論」，要求各界警惕「一帶一路」倡議，同時，他也曾在參議員時期赴台訪問，支持台灣實質參與國際刑警組織和WHA等，並曾在「友台法案」上投下贊成票。