陸女老闆遭活活砍死！生前拒工傷賠償　嗆員工：要錢沒有要命一條

▲邵姓女老闆遭前員工活活砍死。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

江西省景德鎮市日前發生一起恐怖命案，48歲的邵姓女老闆遭到52歲馬姓員工埋伏攻擊，最終傷重身亡。目前馬男已被逮捕，全案仍在調查當中。

綜合陸媒報導，邵女是景德鎮市某知名艾草針灸公司的老闆，更是江西女企業家協會的理事，擁有大量的社會榮譽，也時常在社群軟體上分享正能量的影片。

不過，近日邵女在停車場遭到埋伏，原先在針灸公司擔任司機的馬姓男子，持刀將她砍死，行兇時還一邊大喊「別以為你們有錢有勢就可以亂來」，恐怖的命案掀起大量關注。

▼邵姓女老闆遭前員工活活砍死。（圖／翻攝抖音）



事後馬男立即被逮捕，整起事件的經過也在網路上傳開。原來，馬男原先是邵女的司機，不過因為工作中發生意外，腿部打了鋼釘，因此有半年時間無法工作。

馬男向邵女索賠5萬元（人民幣，下同，約新台幣22萬元），不過邵女只願意給予3萬元（約新台幣13萬元）。馬男對此不服，將邵女告上法院，最終邵女被判賠14萬元（約新台幣62萬元）。

邵女對此不服，提起了上訴，二審則是維持原判決。儘管如此，邵女仍舊不願賠償，甚至還嗆聲「要錢沒有，要命一條」，殊不知最後釀成慘劇。

▼邵姓女老闆遭前員工活活砍死。（圖／翻攝抖音）



據了解，事件發生當天，正是針灸公司的員工發薪日，馬男持刀在邵女的住處蹲守，看見人以後立即持刀上前砍殺。當時邵女的丈夫也在現場，不過馬男衝出後便馬上逃跑，邵女則是因為穿高跟鞋無法逃脫，當場被活活砍死。

目擊者表示，馬男犯案以後並未逃亡，而是在現場等候警方到來。對此，不少大陸網友直言，「希望邵老闆透過合法手段，維護自己的權益」、「14萬鐘就還是被她賴掉了」、「為了這點錢賠上一條命」、「事情已經迎刃而解，大家散了吧。」