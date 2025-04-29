基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！3嫌被羈押禁見

▲基隆冰櫃藏屍命案，3被告被羈押禁見。（資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆冰櫃藏屍命案有重大進展，3名被告江德山、吳志傑及陳張成已於4月29日遭檢方起訴，法院審理後認定3人涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定羈押禁見。

合議庭指出，江德山在訊問時坦承起訴書所載犯行，吳志傑與陳張成則否認涉及妨害自由致死，但承認曾非法拘禁趙姓死者並遺棄屍體。

根據卷內證據，3人涉嫌依《刑法》第302條之1第2項「三人以上共犯剝奪他人行動自由致死罪」，以及第247條「毀損、遺棄屍體罪」，均屬重罪。法院認為三人犯罪嫌疑重大，為防逃亡及藏匿，決定收押。

▲基隆命案，貨車內冰櫃驚見遭焚燒過男屍。（資料照／記者郭世賢翻攝）



這起駭人命案發生在2024年12月，70歲趙姓老翁疑因金錢糾紛遭殺害，遺體遭對折塞進冷凍櫃，棄置於基隆山區一輛小貨車內，發現時面目全非，死狀悽慘。警方根據「神秘人」提供線索展開追查，去年12月29日晚間在基隆培德路找到涉案車輛與遺體。

基隆地檢署隨即指揮警方成立專案小組偵辦，去年12月31日至1月3日間，陸續在台中大甲、新北瑞芳等地逮捕6名涉案嫌犯，目前全數到案。初步相驗結果顯示死者死後疑遭焚屍，具體死因仍待解剖報告釐清。

目前檢警已掌握初步犯行與分工細節，後續將持續釐清動機與各人涉案程度，全案朝妨害自由致死及遺棄屍體等罪嫌偵辦中。