31歲男做完「結紮手術」隔日死亡　家屬崩潰：才剛新婚備孕

▲死者生前在醫院做「精索靜脈低位張結紮術」。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江西南昌一名31歲的男子日前在當地醫院進行結紮手術，怎料，手術完成後隔日突然在醫院過世。該名男子的堂姊鄧小姐表示，弟弟剛結婚2個多月，夫妻剛開始備孕計畫，為了降低風險才到該醫院結紮，沒想到弟弟會這樣過世。

據《大象新聞》報導，鄧小姐表示，弟弟因有「精索靜脈曲張」影響精子數量，故到醫院做了，全身麻醉顯微鏡下「精索靜脈低位張結紮術+精索神經纖維部分切斷術」，上午9點半左右做手術，約一個多小時手術結束，上午11點30分左右被送回病房，手術後有排氣，當晚6點多喝了一些湯，這期間也沒有什麼不良反應。

她說道，直到隔天早上6點20分左右，家人發現弟弟睡得很沉，「都叫不醒，我們叫來護士、醫生就發現情況不好，我們7點左右接到報喪的電話，醫院給的死亡時間是9點。」

▲鄧小姐表示，弟弟手術後當天在病房內，皆無異常。（示意圖／CFP）

她表示，「目前死亡原因不明，考慮有肺動脈栓塞可能，死亡當晚，就送南昌大學醫學院病理與法醫學系，進行解剖屍檢，被告知需要30個工作日出結果，現在等待屍檢報告出來。」

她崩潰直呼，「堂弟是家中唯一的孩子，今年正月初六結的婚，這30年來，身體很健康，作息規律無不良嗜好，術前體檢也沒有任何問題，不知道怎麼一個小小的手術就要了他的命。」

南昌市衛健委工作人員對此表示，具體原因還在調查，目前正在與死者家屬溝通屍檢等相關事宜。