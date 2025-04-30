7-11母親節咖啡「買1送1」！空運康乃馨開賣　家樂福夯品5折起

▲7-11母親節推出限定杯套，指定咖啡還有「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接母親節，統一集團串聯14個品牌、全台近萬個通路，準備12萬朵空運康乃馨，5月5日起陸續開賣。其中7-11「CITY系列」也同步推出LOVE MOM專用杯套，還有門市指定咖啡、茶飲「買1送1」、寄杯「買5送2」。家樂福也推出多款母親節熱購商品「買1送1」，包括何首烏洗髮精、包大人、葉黃素、魚油、高鈣奶粉等。

▲空運康乃馨，5月5日起陸續開賣。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

統一企業集團今年特選哥倫比亞多色系康乃馨，引進紅色、粉色、粉橘色等，空運直送來台，浪漫包裝搭配「愛的留言版」設計，可親手寫下祝福話語。5月5日起至7-ELEVEN 限定門市選購，還能加購兩款CupiCho丘彼巧精品巧克力禮盒。

▲統一企業集團今年特選哥倫比亞多色系康乃馨，引進紅色、粉色、粉橘色等。（圖／業者提供）

慶祝LOVE MOM活動，5月7日起至5月11日限時5天，OPENPOINT會員到集團全通路消費，滿額688元(含)以上，享點數10倍送。

全台7-ELEVEN 門市更推出購買統一指定商品「加贈5% OPENPOINT點數」。「CITY系列」今年也同步推出LOVE MOM專用杯套，還有指定咖啡或茶飲品項「買1送1」起。

▲7-11「CITY系列」推出LOVE MOM專用杯套，還有指定咖啡或茶飲「買1送1」起。（圖／業者提供）

●門市

5月7日至5月11日「CITY系列」優惠：

「任選2杯100元」：CITY CAFE特大濃萃美式(冰/熱)、CITY CAFE特大濃萃拿鐵(冰/熱)。

「同品項買1送1」：CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PRIMA大杯精品拿鐵、CITY TEA梔子花青茶、珍珠焙火烏龍奶茶。



●OPENPOINT行動隨時取

5月7日至5月16日「感恩媽媽節」：

CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵，買5送2 ，限量10萬組。

CITY CAFE大杯卡布奇諾，買5送2 ，限量10萬組。

CITY CAFE榛果風味燕麥拿鐵，買5送2，限量5萬組。

CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，買5送2，限量5萬組。

CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵、中杯精品馥芮白，任選買5送2，限量5萬組。

CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/焙烤榛果/好時經典可可)， 任選買5送2，限量5萬組。

▼7-11母親節推出專屬咖啡杯套、飲品寄杯優惠。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福母親節推出多重優惠，4月30日至5月13日期間按摩椅、保健品都有超殺價，還有買1送1。單筆購買成人紙尿褲、染髮劑、保健飲品、保健食品、成人營養補給品、成人奶粉（部分品項除外）系列商品，消費滿999元，加贈3萬紅利點數（等同現金100元），單筆最高可獲得15萬點（等同現金500元）。

像是紅牛高鈣奶粉、大研生醫德國頂級魚油、大研生醫視易適葉黃素、包大人尿片量販包、何首烏洗髮精系列等，通通「買1送1」。

▲家樂福推出母親節限量福袋。（圖／業者提供）

家樂福還加碼5月11日（日）中午12點半，開賣限量超人氣「BUNNI KONBINY 兔子便利商店母親節福袋」，每份特價499元，全台限量5千個。量販店每店約15至100個，超市店每店約2至5個，內含價值超過1200元以上商品，還加贈超萌絨毛玩偶吊飾一個（款式隨機）。

▲家樂福開賣限量超人氣「BUNNI KONBINY 兔子便利商店母親節福袋」。（圖／業者提供）

購買福袋，還有機會抽中大獎，包括：日本東京雙人來回機票、宜蘭蘭城晶英酒店雙人房、台南桂田度假酒店雙人房、大阪根森林溫泉酒店雙人房SPA券，此外還有實用民生品，一年份洗衣膠囊、衛生紙、衛生棉等。

▲家樂福同步推出超殺鍋具日，加購價549元。（圖／業者提供）

同步推出年度最齊全、優惠最殺的「鍋具日」，精選近百支鍋具與套組，不論廚藝高低，都有不挑爐具、加熱迅速、易清洗的不沾鍋，是廚房不可或缺的神隊友。

其中一款「零廚藝」也能輕鬆上手的熱炒神器，「Tefal 法國特福礦石灰不沾平底鍋」，不挑爐，輕盈材質，還有紅點變色設計適合廚藝小白，原價1645元，4月30日至5月13日全館不限金額消費，加價購只要549元。