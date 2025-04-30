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南投觀光界組團赴日本岡山縣　交流星空旅遊發展經驗

▲南投縣政府赴日推廣合歡山暗空公園、交流台日星空旅遊。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府赴日推廣合歡山暗空公園、交流台日星空旅遊。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動南投縣星空旅遊發展及強化國際交流，南投縣政府邀集暗空旅遊業務有關的產學單位，日前赴日本岡山縣，參訪當地知名「美星町星空社區」，並拜會岡山縣知事伊原木隆太等日方人員，希望藉此深化雙方經驗交流，拓展未來觀光合作機會。

本次參訪期間為4月20日到22日，南投縣政府、日月潭觀光圈聯盟、南投縣旅館商業同業公會、南投縣觀光協會、南投縣清境觀光協會、日月潭民宿發展協會、東埔溫泉觀光協會、臺北市天文協會及國立暨南國際大學人員，與岡山縣知事伊原木隆太、井原市長大舌勳，及當地重要協會「備中西商工會」會長名合憲司等公、私部門，進行3場座談會，分享各自暗空業務推動模式、夜間活動設計及觀光永續管理經驗。

▲南投縣政府赴日推廣合歡山暗空公園、交流台日星空旅遊。（圖／南投縣政府提供）

南投縣縣觀光處長陳志賢說，合歡山暗空公園是臺灣首座通過國際暗空協會（IDA）認證的暗空公園，縣府持續透過與產、官、學、研攜手合作，打造成國際知名景點，已獲2024天下城市治理卓越獎肯定；這次組團前往日本岡山美星町交流推廣，推廣合歡山暗空公園經驗，期待吸引更多國際旅客同好到訪，同時學習並引進美星町30多年來推行夜間光害管制，及各式觀星活動實務運作及暗空社區發展經驗。

▲南投縣政府赴日推廣合歡山暗空公園、交流台日星空旅遊。（圖／南投縣政府提供）

陳志賢表示，日方對於此次交流甚表重視，吸引NHK岡山放送局於晚間新聞報導，他也代表許淑華縣長，邀請伊原木知事、大舌市長及名合會長，率團到南投參訪合歡山暗空公園及螢火蟲季、星空季、巧克力咖啡節、花卉嘉華、溫泉季、泳渡日月潭、茶葉博覽會、燈會等等南投特色觀光旅遊盛會。

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