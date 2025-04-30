三明治世代熟女工作、家庭壓力大　投縣免費心理諮商服務助改善

▲南投縣衛生局提供15至45歲民眾免費心理諮商服務。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

38歲的小婷（化名）身兼數職：白天是為業績奔波的職場主管、回家後是得輔導孩子功課的母親，也是周末帶年邁父母就醫的孝女，每天被各種責任填滿，連休息的時間都奢侈；隨壓力逐漸累積，她開始感到焦慮、失眠，甚至在工作時無法專注，也變得易怒。

南投縣衛生局提醒，從青少年到中壯年各年齡階段，皆可能面臨不同的心理壓力，尤其是「三明治世代」（30-45歲）夾在上一代的照顧責任與下一代的養育壓力之間；該局為此持續推動「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供全程保密、安心、放心的心理諮商服務。

縣府衛生局說明，南投縣配合機構共計有6家，有心理諮商需求的15-45歲青壯世代，每人可獲得3次免費諮商；小婷即在朋友的建議下，嘗試預約該方案，在專業心理師的協助下，逐漸學會梳理自己的情緒、調整心態，並找到在多重角色間平衡的方法。

民眾如需瞭解更多有關縣府衛生局心理健康支持方案的詳細信息，請至南投縣衛生局官方網站（https://ntshb.tw/hc10jaqMv）查詢，或致電南投縣社區心理衛生中心南投區049-2202662、竹山區049-2631925。