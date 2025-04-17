LINE上「1詐騙手法」超多變化！　用這4字識破

▲LINE無法得知用戶的轉傳活動。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE時常有免費貼圖可以下載，不過近日網路流傳一個連結，稱「點入此連結參加2025大甲媽祖遶境進香」，頁面還會顯示「參加」、「下載」、「領取」等按鍵，但台灣事實查核中心向大甲鎮瀾宮求證，目前並沒有推出貼圖下載、抽獎等活動，也就是說，該網傳連結就是詐騙訊息。

近日網路流傳一個連結，稱「點入此連結參加2025大甲媽祖遶境進香」，民眾若實際點入，會顯示已中獎，並顯示領取、下載鍵，甚至要求用戶登入自己的LINE帳號後分享給好友。台灣事實查核中心向大甲鎮瀾宮求證，大甲鎮瀾宮表示，他們並沒有推出LINE貼圖下載或抽獎活動。

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台灣事實查核中心指出，過去其實就有類似手法，像是領取LINE紅包、貼圖免費送等連結，但那都不是LINE官方抽獎或貼圖活動。以技術層面來說，LINE無法得知用戶的轉傳活動，因此「轉傳就贈送」為由的活動手法就非常可疑。

台灣事實查核中心提醒，即便這類訊息會隨著節慶、不同主題而變化，但基本上只要看見「轉傳」分享給好友，就能領取「免費」貼圖或禮物，就能判斷此為詐騙訊息。另外，若仔細查看連結，也會發現詐騙訊息的網址和官方網址（「https://store.line.me/」或「https://lin.ee/」）不同。

台灣事實查核中心還提到，資安專家劉彥伯曾指出，網傳連結主要有3個目的，包含竊取個資、傳送廣告或詐騙訊息，以及待群組內達一定人數，就會將群組賣給網紅或者廣告商，因此民眾在收到這類訊息時，一定要特別謹慎，尤其是「分享給多少人、就可以獲得禮物」的訊息，大概就是詐騙。