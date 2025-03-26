維護好空氣優等生！花蓮推施工機具零排放　免費檢測貼標章

▲環保局協助免費到場檢測。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣雖每年列管3,000處以上工地，但綜整評量花蓮的環境和空氣維護品質推動上依然是全國優等生，花蓮縣政府自112年開始提供營建工程施工機具免費檢測服務，輔導柴油引擎施工機具業者或所有者妥適保養機具引擎及排氣系統或更換使用綠能施工機具，並鼓勵使用中施工機具取得檢驗合格環保標章，為生活環境共同努力。

縣長徐榛蔚表示，2050淨零轉型是台灣也是花蓮的目標，114年也是花蓮縣「零碳元年」啓動的開始，隨著環保意識逐漸高漲，民眾對於空氣品質要求會越來越高，呼籲業者加強自主管理，以期提升企業形象，如果老舊施工機具需汰舊換新，應挑選綠色能源或低碳能源的設備機具，減少工程施作燃油使用的需求，減少工程施作碳排量，為淨零永續環境零盡一份心力。

▲檢測合格由環保局發給張貼標章。

花蓮縣地處台灣東部，隨著各產業蓬勃發展，鄉村有都市化的趨勢，民眾居住及交通運輸的營建工程需求相對增加，為方便提供施工機具業者或所有者申請，使用中機具之機具所有人則可先至環境部管理系統「https://airemer.moenv.gov.tw/」 申請帳號完成後，進入系統後點選施工機具所在地的環保局申請安排及上傳必要資料，申請系統將依機具所有人點選系統開放預約日期，通知環保局協助辦理後續免費到場檢測。

施工機具檢測等相關問題可撥打環保局營建工程空污費服務專線：03-8237575轉2226、2227、2228洽詢。

